OB Große verteidigt Kita-Strategie Bischofswerdas erster Mann reagiert auf den offenen Brief von einem Stadtrat.

Bischofswerdas OB Holm Große reagiert auf den offenen Brief. © Steffen Unger

OB Holm Große (parteilos) reagiert auf den offenen Brief von Stadtrat Frank Kern (SPD), SZ vom 17.1., Seite 13. In einem Brief an den Abgeordneten äußert sich der OB auch zu den Gründen, die die Stadtverwaltung und ihn veranlasst haben, die Ausschreibung in freie Trägerschaft für alle städtischen Kitas vorzubereiten. Während Stadtrat Kern daran festhält, dass die Verwaltung vom Stadtrat kein Mandat hat, die Ausschreibung für alle Kitas vorzubereiten, entgegnet der OB unter anderem: „Es gab nach meiner Auffassung während der gesamten Vorberatungen den Wunsch einer Mehrheit der Stadträte, alle Kindertageseinrichtungen gleich zu behandeln.“ Die Ausschreibung nur eines Teils der Einrichtungen wäre unter anderem wegen einer zwangsläufig durchzuführenden Sozialauswahl der Mitarbeiter ungerecht, so Große. Außerdem stehe im Sächsischen Kita-Gesetz, dass Kommunen „darauf hinwirken“ sollen, dass Kitas „vorrangig von freien Trägern errichtet oder übernommen und betrieben werden“, schreibt Große. Er empfinde es als unfair, wenn unterstellt wird, dass es den Erzieherinnen bei freien Trägern schlechter als im öffentlichen Dienst gehen würde.

Der Stadtrat hat im Dezember mehrheitlich gegen den Grundsatzbeschluss über die Ausschreibung zur Überleitung aller städtischen Kitas in freie Trägerschaften gestimmt. (SZ/ass)

