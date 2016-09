OB Große kritisiert Egoismus In einer Grundsatzrede im Stadtrat Bischofswerda greift Holm Große niemanden direkt an. Es sollen sich alle angesprochen fühlen.

Der parteilose Holm Große ist seit August 2015 OB in Bischofswerda. Zu den Schwerpunkten seiner Strategie für Bischofswerda gehören das „Wohnen und Arbeiten in einer lebenswerten, innovativen Stadt.“ © Steffen Unger

Seine Bilanzrede anlässlich jetzt einjähriger Dienstzeit hat Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große für deutliche Worte gegenüber jenen genutzt, die Vertrauen seiner Meinung nach missbrauchen oder Angst vor Veränderungen haben. Damit würden sie der Zukunft Bischofswerdas entgegenstehen. Im Stadtrat sagte Große am Dienstagabend, unter seiner Führung werde man in Bischofswerda weiter offen diskutieren, engagierte Bürgerinnen und Bürger einbeziehen und gemeinsam konsensfähige Standpunkte für die Entwicklung der Stadt erarbeiten. Diese müssten dann aber auch ehrlich und transparent gegenüber der Öffentlichkeit vertreten werden. „So geht vertrauensvolle Zusammenarbeit – und Vertrauen ist der Anfang von allem. Sollten durch Egoismen notwendige Entwicklungen torpediert werden, werde ich mich nicht scheuen, Ross und Reiter zu nennen.“ Große warb für Mut zu Veränderungen: „Im Interesse der Zukunft Bischofswerdas als familien- und wirtschaftsfreundliche Stadt darf und werde ich es nicht zulassen, dass wir Chancen ungenutzt verstreichen lassen und die Herausforderung nach Neuem und Besserem nicht angehen.“ Derzeit erlebe er noch täglich, dass es in der Stadt, „begonnen bei der Verwaltung, über städtische Einrichtungen bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern, Angst vor Veränderungen gibt oder auch nur die Unsicherheit, was das Verlassen bisheriger Wege mit sich bringen wird.“ Einige würden dann auf lange Jahre geübte und vertraute Argumentations- und Verhaltensmuster zurückgreifen. Große kritisch: „Alle wollen Veränderungen für die Stadt – manch einer nicht mehr, wenn diese auch ihn und seine „kleinen Gewohnheitsrechte“ betreffen, doch: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht.“

Jeder soll sich angesprochen fühlen

Auf wen die Kritik im Einzelnen und in welchen Zusammenhängen abzielt, sagt der OB nicht. Am Mittwoch war er aufgrund vieler Termine zunächst nicht persönlich zu erreichen. Sein Sprecher Sascha Hache erklärte daraufhin auf Nachfrage, der OB wolle, dass sich jeder angesprochen fühlt. Der Sprecher sagte aber auch, der OB habe die Erfahrung gemacht, dass einzelne im persönlichen Gespräch andere Meinungen äußern, als später in der Öffentlichkeit. Das behindere die Arbeit, weil man nicht wisse, worauf man sich verlassen kann.

Bei Stadträten kamen die Themen Veränderung und Vertrauen unterschiedlich an. So sagte zum Beispiel der Vorsitzende der größten Fraktion aus CDU und FDP, Bernd Grüber, er fühle sich nicht direkt angesprochen. Er sehe auch nicht, dass es im Stadtrat Kräfte gibt, die sich Veränderungen entgegenstellen. Für die große Fraktion BfB sagte Vorsitzender Robert Geburek auf Anfrage, er glaube, dass die Kritik auch zum Teil in Richtung des Stadtrates geht. „Wir hinterfragen oft kritisch. Das heißt aber nicht, dass wir uns Veränderungen entgegenstellen“, sagte Geburek auf die Frage, ob er oder seine Fraktion sich direkt angesprochen gefühlt haben.

OB Holm Große äußerte sich in seiner Bilanzrede unter anderem auch zur finanziellen Situation seiner Stadt. Das Korsett sei immer noch eng. Große nannte die Konsolidierung der städtischen Finanzen eine Herkulesaufgabe. Trotzdem „bringen wir eine der größten Investitionen der Stadt auf den Weg – für fünf Millionen Euro entsteht das neue Kinderzentrum mit zwei Kindereinrichtungen in der Südstadt. Rund eine Million Euro stemmen wir dabei als Eigenanteil.“

