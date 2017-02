OB erteilt Alkoholverbot Absage Obwohl sich 500 Görlitzer für diese Lösung auf dem Lutherplatz einsetzten, favorisiert die Stadt andere Wege.

OB Deinege mit Vertretern der Bürgerinitiative bei der Übergabe der Unterschriftenlisten im September. © pawel sosnowski/80studio.net

Was für eine Idylle. So still und friedlich ist der Lutherplatz dieser Tage, dass man kaum glauben mag, wie heiß es erst vor einigen Monaten hier noch zuging. Aber was dieser Tage die meisten Kinder vom Spielplatz fernhält, gilt auch für die Trinker auf dem oberen Teil: bei der Eiseskälte geht niemand lange vor die Tür.

Und so hat auch die Ankündigung von Oberbürgermeister Siegfried Deinege, die er im Januar auf seinem Neujahrsempfang machte, zunächst keine direkt spürbaren Auswirkungen. Deinege hatte in seiner Rede zwar das Alkoholverbot verteidigt, das die Stadt seit zwei Jahren für Marien-, Wilhelms-, Theater- und Postplatz sowie Elisabethstraße wochentags verhängt. Wo Kinder und Touristen sind, sei das die richtige Maßnahme und dazu stehe man. „Ich möchte keine Früherziehung von Kindern in Richtung Drogen“, so der OB. Allerdings habe er nicht vor, in der ganzen Stadt das öffentliche Trinken von Alkohol zu verbieten. So auch nicht auf dem Lutherplatz.

Hier fordern es aber die Anwohner. Und zwar vehement. Nachdem sich die Probleme im vergangenen Sommer häuften und es immer wieder Polizeieinsätze wegen Beleidigung und Ruhestörung gab, gründete sich eine kleine Initiative aus Anwohnern. Binnen weniger Wochen sammelte sie 500 Unterschriften für ein Alkoholverbot auf dem Lutherplatz.

Schon bei der Übergabe der Listen im September hatte OB Deinege aber angedeutet, was er nun offiziell sagte: Kein Alkoholverbot auf dem Lutherplatz. Zwar kann das noch nicht ganz endgültig sein, da noch offen ist, ob sich der Stadtrat mit dem Thema befassen wird. Aber beide, Oberbürgermeister Deinege und Bürgermeister Wieler vertreten hier klar den Standpunkt, dass auf dem Lutherplatz die Probleme auch anders zu lösen sind. Zu diesem Ergebnis sei man nach mehreren Beratungen mit Polizei, Landkreis, Anwohnern und Sozialarbeitern gekommen. „Das Verbot wäre hier nicht die Lösung, sondern eine Einschränkung für die Bürger“, so Rathaussprecher Wulf Stibenz. Oberbürgermeister Deinege sagte beim Neujahrsempfang, er setze hier auf die „soziale Verantwortung von Vereinen und Stadt“. Bürgermeister Michael Wieler betonte bereits vor einiger Zeit in einem SZ-Gespräch, dass langfristig Angebote geschaffen werden sollen, die das gesamte Gebiet rund um den Lutherplatz, ja die gesamte Innenstadt-West aufzuwerten.

Das Geld dafür ist da, es kommt vom Europäischen Sozialfonds (ESF). 1,3 Millionen Euro stehen der Stadt zur Verfügung. Elf Projekte sind geplant. Wulf Stibenz sagt, dass das eine „massive Hilfestellung vor Ort“ sein wird. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen für Programmmanager, der federführend die Beantragung der einzelnen Vorhaben koordinieren soll. Die ersten Projekte sollen im Frühling starten. „Die einzelnen Vorhaben haben letztendlich alle die Aufwertung des Wohngebietes mit Blick auf das soziale Umfeld und die Verbesserung beider Gesichtspunkte im Blick“, formuliert Stibenz etwas wolkig.

War also alle Mühe der Anwohner umsonst? Nein. Sagt jedenfalls die Stadt. Die Unterzeichner vom Pro-Alkoholverbot hätten durchaus viel bewegt. Behörden, Politik und Zivilgesellschaft von Bürgerrat bis Interessengruppen hätten den Platz nun verstärkt im Blick, seien präsent und planten Aktionen.

zur Startseite