OB eröffnet Löbauer Weihnachtsmarkt

zurück Bild 1 von 2 weiter Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (links) hat am Donnerstagnachmittag einen Riesenstollen angeschnitten. © Rafael Sampedro Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (links) hat am Donnerstagnachmittag einen Riesenstollen angeschnitten.

Damit eröffnete er, von vielen Schaulustigen beobachtet, den Weihnachtsmarkt in Löbau.

Löbau. Stollen für alle: Mit dem traditionellen Anschnitt des Riesengebäcks hat Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz am Donnerstagnachmittag den Weihnachtsmarkt eröffnet. Zuvor gestalteten die Kinder des Kinderhauses „Am Löbauer Berg“ ein Programm und Bläser stimmten mit dem Konventblasen vom Rathausbalkon auf die Weihnachtszeit ein. Der Löbauer Weihnachtsmarkt ist bis Sonntag geöffnet. Auch die Läden in der Innenstadt haben am Wochenende erweiterte Öffnungszeiten. (szo)

