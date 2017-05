OB entschuldigt sich für Dauerstau

Der Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) hat sich während eines Mediengespräches vor allem bei den Selbstständigen und Gewerbetreibenden für den Dauerstau in der vergangenen Woche entschuldigt. Aufgrund der Baustellen in der Stadt und der Kanalarbeiten in Krietzschwitz war die Stausituation auf der B 172 aus Richtung Königstein in den zurückliegenden Wochen sowieso schon angespannt. Völlig aus dem Ruder lief es allerdings Anfang vergangener Woche, als die Stadt wegen dringend nötiger Arbeiten die Nicolaistraße sperren und die Einbahnstraßenregelung in der Külzstraße umdrehen ließ. Weil so der Verkehr aus Richtung Sonnenstein nicht mehr über die wichtige Külzstraße abfließen konnte, kam es zu kilometerlangen Staus auf der B 172. Handwerksbetriebe und Selbstständige klagten massiv darüber, dass sie mehr im Stau stünden, als zu arbeiten und lebensnotwendiges Geld zu verdienen. Nach Aussage von Hanke habe die Stadt infolgedessen allerdings vier Tage gebraucht, um die neue Verkehrssituation zu analysieren und gegenzusteuern. Inzwischen ist die Nicolaistraße wieder einspurig frei, die Külzstraße kann wieder in gewohnter Richtung befahren werden. Zudem ist die Grünphase der Ampel an der Volkshauskreuzung länger. Laut Hanke sei es nun gelungen, eine Situation zu schaffen, mit der man über die touristische Saison komme. (SZ/mö)

