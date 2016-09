OB besucht junge Flüchtlinge

Alexander Ahrens besuchte am Mittwoch die minderjährigen Flüchtlinge im Bautzener Heim. © Uwe Soeder

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) hat am Mittwoch die Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge an der Dresdener Straße besucht. Ahrens sprach mit den dort wohnenden jugendlichen Ausländern über das Geschehen der vergangenen Tage auf dem Kornmarkt. Auch formulierte er gewisse Verhaltensregeln, um künftige Eskalationen zu vermeiden. „Ich haben ihnen gesagt, dass sie sich in einer Situation befinden, wo jeder Schritt beobachtet wird“, erklärte Ahrens im Nachgang. Der OB habe die Flüchtlinge darauf hingewiesen, dass sie sich nicht bloß ordentlich benehmen müssen, sondern sich auch nicht provozieren lassen dürfen.

Der Besuch des Oberbürgermeisters im Wohnheim war Teil des kurzfristigen Maßnahmepakets der Stadt als Antwort auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt. Am Mittwochabend vor einer Woche eskalierte dort die Situation, als 20 Asylbewerber und 80 Deutsche aufeinander losgingen. Der Landkreis reagierte mit einer Ausgangssperre und einem Alkoholverbot für die minderjährigen Flüchtlinge, die in dessen Obhut stehen. Die Sanktionen wurden am Mittwoch wieder aufgehoben. Weiterhin gilt das generelle Alkoholverbot in den Einrichtungen minderjähriger Flüchtlinge. (SZ/ma)

