OB-Berater Rainer Sehm ist tot

Rainer Sehm im Jahr 2003. © Hengst

Er hat Oberbürgermeister Ingolf Roßberg (FDP) zu Fall gebracht. Als Flutmanager hatte Rainer Sehm nach dem Hochwasser 2002 den Wiederaufbau in der Stadt koordiniert. Der persönliche Berater Roßbergs schleuste dabei aber Geld an seinem Insolvenzverwalter vorbei. Jetzt ist Sehm gestorben. Wie die Morgenpost Dresden berichtet, ist er am vergangenen Freitag im erzgebirgischen Wiesenbad beigesetzt worden. Er starb im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt.

In den letzten Jahren war es ruhig geworden um den Lebemann, der zu DDR-Zeiten Rennfahrer und später Speditionsunternehmer in Radebeul war. Der einstige Freund von Roßberg unterstützte ihn bereits im Wahlkampf 2001. Seine große Stunde kam, als er als Flutkoordinator 370 Millionen Euro für den Wiederaufbau verteilte. Sein Büro arbeitete erfolgreich, doch Sehm wurde später zu drei Jahren Gefängnis wegen Bankrotts und Bestechlichkeit verurteilt. Das kostete Roßberg sein Amt. Er soll überhöhte Honorare genehmigt haben. 2006 wurde der OB suspendiert, später rehabilitiert. Nach der Entlassung Anfang 2011 lebte Sehm in Frankreich. Damals forderte der Insolvenzverwalter noch mehr als zwei Millionen Euro von ihm. (SZ/cs)

