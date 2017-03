OB befürwortet Wirtschaftsbeirat Beim Wirtschaftsforum in Bautzen kam der Vorschlag, Unternehmen an einen Tisch zu bringen.

Bautzens OB Alexander Ahrens befürwortet den Vorschlag, einen Wirtschaftsbeirat zu gründen. © Uwe Soeder

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) kann sich vorstellen, einen Wirtschaftsbeirat ins Leben zu rufen. Die Idee brachte Torsten Höhne, Ortsvorsteher von Stiebitz, beim OB-Forum ein. Es gebe viele Unternehmer, die ihre Firma in den 90er-Jahren aufgebaut und Erfolgsgeschichte geschrieben haben, die aber jetzt in Ruhestand gehen, so Höhne. Der Ortsvorsteher schlug vor, die gestandenen Unternehmer mit ihren Ideen, Kontakten und Visionen für einen Wirtschaftsbeirat zu gewinnen, der dann die Stadtverwaltung bei passenden Themen beraten könnte.

„Ich halte es für eine gute Idee und kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert“, antwortete Ahrens. So könnte man als Stadt von Erfahrungsschätzen profitieren und auch mal Hinweise auf dem kurzen Dienstweg entgegennehmen. Derzeit gibt es einen Beirat für Stadtentwicklung mit 14 sachkundigen Einwohnern von Vereine und Verbände, die unter anderem bei Bauthemen zu Rate gezogen werden sollen. Zunächst beim Oberbürgermeister angesiedelt, wurde er jetzt der Baubürgermeisterin zugeordnet. (SZ/ma)

