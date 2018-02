Ob bald die „Sonne“ wieder strahlt? Bei dem leeren Gasthof in Schönau geht es voran, erst mal auf dem Papier. Es gibt eine Planänderung des Besitzers.

Die Sonne scheint auf die „Sonne“ in Schönau. Das Gebäude steht schon lange leer. Aber Rettung naht. © SZ/sdn

Mehrere Jahre nun ist es still gewesen um den ehemaligen Gasthof an der Hauptstraße in Schönau-Berzdorf. Nun plötzlich stand die „Sonne“ wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Der Besitzer, das ist die MKK Immobilien GmbH, hat einen Antrag auf Umnutzung gestellt. Der wurde von den Gemeinderäten genehmigt. In den kommenden Tagen will die MKK gleich noch einen Antrag abgeben, allerdings nicht bei der Gemeinde, sondern beim Förderprogramm Leader.

Vor rund vier Jahren hat die MKK das große, aber auch damals schon lange leer stehende Gebäude gekauft, um dort einen Ort zu schaffen für barrierefreies, altersgerechtes Wohnen. Es gibt zwar im benachbarten Bernstadt ein Pflegeheim und in Altbernsdorf eine Tagespflege. Das MKK-Team wollte eine Alternative anbieten für Menschen, für die der Alltag im eigenen Haus wegen ihres Alters vielleicht zu belastend wird, die aber trotzdem gerne in der gewohnten Umgebung selbstbestimmt wohnen bleiben wollen. Die altersgerechten Wohnungen sind auch weiterhin im Plan enthalten. Es soll aber etwas dazukommen, das bisher nicht geplant war, nämlich Platz für Gewerbe, erzählte Norman Möhle im Gemeinderat. Deshalb der Antrag auf Umnutzung.

Norman Möhle ist Inhaber der Elektro Schönau GmbH, Mitglied im Gemeinderat und in der MKK. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag erklärte er kurz, was künftig vorgesehen ist und was die weiteren Schritte bei der „Sonne“ sind. Die geplanten Räumlichkeiten für Gewerbe sollen im Unterschoss Platz finden. Im Obergeschoss sollen mehrere Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen, die barrierefrei zugänglich sind. Hinauf zu den Wohnungen soll ein Fahrstuhl führen. Ein bisschen möchte Norman Möhle sich noch zurückhalten mit der Bekanntgabe der genauen Pläne und Details zum Gewerbe. Große Töne sind ohnehin nicht seins, und außerdem soll, bevor es losgehen kann, alles auf sicheren Füßen stehen, auch die Finanzierung. Die MKK hofft auf eine Unterstützung durch das Förderprojekt Leader und will in den kommenden Tagen ihren Antrag einreichen.

Der Gedanke, sich um Förderung zu bewerben, ist nicht neu. Im Gemeinderat wurde auch erklärt, warum ein Antrag aber bisher keinen Sinn gemacht hätte. Das „Sonne“-Vorhaben der MKK war bei Leader auch immer gebunden an die Dorfumbauplanungen. Der Grundgedanke dahinter ist: Wenn ein größeres Projekt von privaten Investoren ansteht, dann soll sich das nicht mit den allgemeinen Zukunftsplanungen des Ortes beißen. Allerdings gab es vor vier Jahren in Schönau-Berzdorf noch gar keinen Dorfumbauplan. Jetzt hat sich die Situation geändert. Der Dorfumbauplan steht zwar noch nicht, die Arbeiten daran laufen aber.

Die ehemalige Gasthof „Sonne“ ist für die Schönauer mit vielen Erinnerungen verbunden. Die Konsumgaststätte war in dem Gebäude und seit den 70er Jahren hatte zum Beispiel der Schönauer Karnevalsclub dort viele Jahre Fasching gefeiert. Zu DDR-Zeiten waren oft auch die Laienschauspieler des Kulturbundes zu Gast.

