Oasen zu verschenken Unzählige Kleingärten in Riesa und Umgebung warten auf neue Besitzer. Wer auf der Suche ist, hat die Qual der Wahl.

Freier Garten in der Gartensparte „Naturfreunde" im Stadtteil Weida: Gartengröße 250 Quadratmeter. Ausstattung: massive Laube mitsamt Toilette. Im Garten befinden sich Beerensträucher, Obstbäume und zwei alte Weinstöcke. Kontakt: Frau Burkhardt, 0174 2916093.

Freier Garten in der Gartensparte „Heideberg“ in Weida: Gartengröße etwa 220 Quadratmeter. Ausstattung: Gartenlaube mit Strom, Wasseranschluss außerhalb der Laube. Der Garten ist in einem gepflegten Zustand. Kontakt über die Vereinsvorsitzende Nicki Rother, am besten per E-Mail: heideberg-rother@web.de

Freier Garten in der Gartensparte „Elbestrand“ im Stadtteil Gröba: Gartengröße 170 Quadratmeter. Ausstattung: massive Gartenlaube mit Strom und Wasseranschluss. Gartengeräte wie Rasenmäher, Motorhacke und Häcksler sind vorhanden. Pacht und Beitrag für 2017 sind bezahlt. Kontakt: Peter Schuster, 03525 893624.

Die Beschreibung auf der Internetplattform Ebay klingt nach einem kleinen Eden: „Im Garten befinden sich außer diversen Beerensträuchern auch ein Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Sauerkirschbaum sowie zwei alte Weinstöcke“, heißt es da. Und ergänzend: „Für Freunde der Fauna: Es nisten diverse Vögel, das Insektenhotel ist bezogen, und ab und an schaut auch ein Igel vorbei.“ Kein Zweifel, wer so etwas über seinen Kleingarten schreibt, der hängt eigentlich an seiner Parzelle. „Meine Mutter hat viel Herzblut in den Garten gesteckt“, bestätigt die Tochter der Besitzerin. Doch im vergangenen Jahr habe sie sich entschieden, sich von der Parzelle in der Gartensparte „Naturfreunde“ zu trennen. Sie ist nicht die Einzige: Fast 20 Kleingärten in Riesa und Umgebung listet Ebay Kleinanzeigen gerade. Dazu kommen noch Aushänge auf Schwarzen Brettern, etwa in der Elbgalerie. Die meisten Gärten werden kostenlos abgegeben, andere Besitzer verlangen lediglich ein paar Hundert Euro, lassen dafür aber ihre kompletten Gartengeräte da, von der Harke bis hin zum Rasenmäher. Fast immer schreiben die Pächter, dass gesundheitliche oder Altersgründe eine Rolle bei der Entscheidung spielen, ihren Garten samt Laube abzugeben. Mehr als 200 Parzellen in Riesa und Umgebung warten derzeit auf einen neuen Pächter, teilt der Verband der Gartenfreunde mit. Wer auf der Suche nach seinem eigenen Garten Eden ist, hat also die Qual die Wahl. Was wiederum bedeutet, dass mancher Garten durchaus einige Monate auf einen neuen Pächter wartet. Die Erfahrung hat beispielsweise Peter Schuster gemacht. Seit 1970 hatte er seine Sparte am Elbestrand. Mitsamt der Gartengeräte möchte er sie verschenken, auch die Mitgliedsbeiträge sind ordnungsgemäß bezahlt. „Ein Schnäppchen“, sagt Schuster. Trotzdem sucht er nun schon länger nach einem Nachfolger. „Es gab ein paar Interessenten, aber die haben es sich anders überlegt. Vermutlich, weil ein Garten eben auch Arbeit macht“, sagt er. Das sei eben mehr als draußen zu sitzen und zu grillen. Einen direkten Nachfolger für den Garten zu finden, hat für die Pächter einen entscheidenden Vorteil: Sie können ihm Laube und Gartengeräte hinterlassen. „Alle Baulichkeiten und Anpflanzungen sind Eigentum des Pächters“, erklärt Torsten Sittmann, Vorsitzender des Verbands der Gartenfreunde Riesa. „Das heißt: Wer seinen Garten auflöst, muss ihn – wie beim Auszug aus einer Wohnung – ausräumen.“ Ein Fakt, der nicht jedem klar sei. Am Ende entscheide vor allem der Zustand der Gärten darüber, wie lange sie unbelegt bleiben, sagt Sittmann. „Ein ordentlicher Garten ist schneller weg als ein ungepflegter.“ Insgesamt gebe es aber schon eine hohe Nachfrage, auch bei jungen Leuten. „Das hat auch mit dem Trend zu Bio und zum Selberanbauen zu tun.“ Allerdings hänge die Nachfrage auch viel vom Vereinsleben ab. „Wo schon viele junge Leute gärtnern, wollen auch andere junge Leute eher hin.“ Es gebe eben durchaus Vorbehalte zwischen den Generationen. Probleme hat der Verbandschef aber weniger mit jungen Gärtnern als mit säumigen Pächtern. „Wir haben im Verbandsgebiet deswegen gerade 163 Rechtsfälle, das kostet ein Heidengeld.“ In einzelnen Fällen sei es schon bis zur Pfändung gekommen, weil jemand seine Pacht oder die Nebenkosten nicht bezahlt hatte. Einige Vereine verlangen deshalb eine Sicherheitsleistung, sozusagen eine Kaution für den Garten. Dabei kostet eine Parzelle nicht allzu viel, sagt Sittmann. „Die Vereinsbeiträge liegen zwischen 30 und 70 Euro, die Pacht beginnt ab 0,08 Cent pro Quadratmeter.“ Zusammen mit Wasser und Strom komme man mit etwa 200 Euro im Jahr hin, abhängig von den eigenen Nebenkosten. „Dafür hat man den ganzen Sommer über Bio-Gemüse, einen Spielplatz für seine Kinder – und spart sich das Fitnessstudio.“

