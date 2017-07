O-See ohne Badeeinschränkungen Das Gesundheitsamt bescheinigt dem Gewässer eine gute Wasserqualität und gibt Tipps, die man beachten sollte.

Der Olbersdorfer See ist ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. © Rafael Sampedro

Die Pusteln, die sich die zwölfjährige Robin-Joy und ihre ein Jahr ältere Schwester Maxi am 22. Juni nach einem Badeausflug am Olbersdorfer See geholt haben, sind längst weg. Das bestätigte der SZ ihre Mutter. Die Familie wird deswegen den O-See aber nicht für Badeausflüge meiden. Sie wissen, das die Zerkarien – die Ursache für die Pusteln – an jedem See auftreten können, an denen es Wasservögel gibt.

Die Erreger dieser ungefährlichen, eher unangenehmen Hautreaktion sind Saugwürmer (Zerkarien), berichtet Anja Pfalz. Wie die Sachgebietsleiterin im Gesundheitsamt schildert, kann gelegentlich bei langanhaltenden Schönwetterperioden und Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius in Naturbadegewässern bei Badenden eine Badedermatitis auftreten. Die winzigen Saugwürmer können sich nur dort entwickeln, wo genügend Wasserschnecken als Zwischenwirte und Wasservögel als Endwirte vorkommen. Aus diesem Grund rät sie dringend davon ab, Wasservögel zu füttern, um diese nicht zusätzlich anzulocken und so den Entwicklungszyklus zu unterbrechen. Im Auftrag des Gesundheitsamtes wird bei EU-Badeseen wie dem O-See in der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September aller vier Wochen eine Wasserprobe und Inaugenscheinnahme des Badegewässers durchgeführt. Dabei wird auf gesundheitlich relevante Parameter wie Fäkalkeime untersucht. Auf Blaualgen beispielsweise wird nur bei sensorischer Auffälligkeit oder, wie im Juni am O-See geschehen, bei Beschwerden untersucht. Bisher gab es keine Befunde.

Hinweise des Gesundheitsamtes zurück 1 von 2 weiter Was kann man vorbeugend tun: Bereiche mit Wasserpflanzenbewuchs (Uferzonen) meiden; nach dem Baden Badesachen ablegen, Körper kräftig abreiben; keine Wasservögel füttern Bei Hautreaktionen nach dem Baden oder vermuteter Badedermatitis: zum Lindern lokale Anwendung von entzündungs- und juckreizhemmenden Mitteln aus der Apotheke; bei Unsicherheiten oder ausgeprägten Ausschlag Arzt aufsuchen

Für Zerkarien, so Anja Pfalz, stehen keine Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aufgrund des komplizierten Entwicklungszyklus ist eine Vorhersage oder „Messung“ eines gehäuften Zerkarienbefalls nicht möglich. Da sie aufgrund ihrer geringen Größe nicht mit bloßem Auge zu erkennen sind, fällt ein vermehrtes Auftreten der Zerkarien im Gewässer erst auf, wenn bereits Fälle von Badedermatitis auftreten, schildert sie. Und dann auch nur, wenn das Gesundheitsamt durch diagnostizierende Ärzte informiert wird. Den von der SZ geschilderten Fall erfuhr das Gesundheitsamt aus der Zeitung. Weitere Fälle beziehungsweise Hinweise durch Bürger sind dem Amt nicht bekannt.

Und nachdem der geschilderte Fall bekannt wurde, sind rund um den Olbersdorfer See in Schaukästen und gastronomischen Einrichtungen Hinweise verteilt worden, berichtet die Sachgebietsleiterin.

Für die O-See Challenge im August sieht sie keine Gefahr. „Die durch Zerkarien hervorgerufene Badedermatitis ist keine gefährliche Erkrankung, aber unangenehm aufgrund der juckenden Hautreaktion“, erklärt sie. Zerkarien halten sich überwiegend in bewachsenen Uferregionen auf, sodass eine Gefährdung der Teilnehmer nicht zu erwarten ist. Zudem bestehe beim Einhalten der vom Gesundheitsamt gegebenen Hinweise keine Badeeinschränkung.

