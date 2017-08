O-See-Challenge ist fast ausgebucht Für die Sportveranstaltung vom 18. bis 20. August werden etwa 1300 Athleten aus 25 Nationen erwartet. Die Zuschauer bekommen aber noch mehr geboten.

Ab 18. August startet die nächste O-See-Challenge. © Matthias Teichgräber

Mit einem sensationellen Starterfeld auf der Xterra-Distanz (1,5/36/9 Kilometer) und nahezu komplett ausgebuchten Wettbewerben für das Wochenende kündigt sich der 17. Internationale Cross-Triathlon im Naturpark Zittauer Gebirge an: 320 Starter aus 25 Nationen haben sich in die Startliste für den hochkarätigsten der insgesamt vier Rennläufe eingetragen.

Besonders erfreulich ist die Teilnahme von 46 Elitestartern aus der ganzen Welt, wie Event-Direktor Klaus Schwager mitteilt. „Trotz der zeitgleich in Kanada stattfindenden ITU-Weltmeisterschaft.“ Unter anderem sind Sam Osborne (Neuseeland), Roger Serrano (Spanien), Bradley Weiss (Südafrika), Francois Carloni (Frankreich), Helena Erbenova-Karaskova (Tschechien), Brigitta Poor (Ungarn), Diane Lee (Großbritannien) und Carina Wasle (Österreich) dabei. Die deutschen Hoffnungen ruhen unter anderem auf Maria Döring und Susi Pawel sowie Jens Roth, Christian Roth und Peter Lehmann, insgesamt auf neun Elitestartern.

Die O-SEE Challenge ist mit dem integrierten Xterra-Germany als einziger Wettkampf in Deutschland Bestandteil der Xterra-Europa- und Weltserie. Somit können sich die Teilnehmer nur hierüber direkt für die Xterra-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizieren. Zusätzlich zu der Xterra-Wertung werden über diese Distanz die Deutschen Meisterschaften der DTU im Cross-Triathlon für die Altersklassen, Elite und die Mannschaftswertung ausgetragen Dafür haben sich 170 Athleten eingeschrieben.

Ebenfalls spannend wird es laut Schwager bei den anderen Wettbewerben, wenn die zahlreichen Volks- und Freizeitsportler als Einzel- und Teamstarter für das echte Eventfeeling sorgen. Es wird mit etwa 1000 Aktiven und bis zu 8000 bis 10000 Zuschauern gerechnet.

Die 17. O-See-Challenge beginnt am 18. August. 20 Uhr, in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politik, Sport und Wirtschaft und Aktiven die offizielle und feierliche Eröffnung. So werden neben dem Landrat des Landkreises Görlitz und Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden unter anderem auch der Managing-Director der Xterra-Global-Tour, Dave Nicholas aus Hawaii (USA) und Funktionäre der Deutschen-Triathlon-Union (DTU) erwartet.

Am 19. August fällt 11.30 Uhr der erste Startschuss zum 17. Internationalen Cross-Triathlon. Neben den vier Wettkämpfen diesen Tages erwartet die Zuschauer ein Rahmenprogramm mit Stunt- und

Showvorführungen, Sportmesse sowie einem stilvollen After-Race-Open-Air mit Bands aus Irland und Deutschland.

Der 20. August steht im Zeichen des Nachwuchssportes und der Familien. Bei den X´Kids – dem Kinder- und Jugendtriathlon – werden unter anderem die Sachsenmeister im Cross-Triathlon ermittelt. Ab 10 Uhr gehen dafür etwa 300 Kids und Jugendliche an den Start. (szo/tc)

