O-See-Challenge ist ausgebucht Der Veranstalter rechnet mit insgesamt 1 300 Athleten aus 25 Ländern im Zittauer Gebirge – die Starter der X-Terra-Distanz mit einbezogen.

Auch 2017 gehen wieder hunderte Teilnehmer beim internationalen Cross-Triathlon O-See-Challenge im Zittauer Gebirge an den Start. © Archiv-Foto matthias weber

Mit einem Starterfeld auf der X-Terra-Distanz (1,5/36/9 Kilometer) und nahezu komplett ausgebuchten Wettbewerben für das Wochenende kündigt sich der 17. Internationale Cross-Triathlon am 19. und 20. August im Zittauer Gebirge an. 320 Starter aus 25 Nationen haben sich in die Startliste für den hochkarätigsten der vier Rennläufe eingetragen, meldet der Veranstalter. Erfreulich sei die Teilnahme von 46 Elitestartern aus der ganzen Welt. Unter anderem sind Sam Osborne aus Neuseeland, Roger Serrano aus Spanien und Bradley Weiss aus der Republik Südafrika dabei. Die deutschen Hoffnungen ruhen – unter anderem Maria Döring und Susi Pawel sowie Jens Roth, Christian Roth und Peter Lehmann – auf insgesamt auf neun Elitestartern.

Die O-See-Challenge ist mit dem integrierten Cross-Triathlon X-Terra Germany der einzige Wettkampf in Deutschland, welcher Bestandteil der X-Terra Europa- und Weltserie ist und somit eine direkte Qualifikation zur X-Terra Weltmeisterschaft auf Hawaii ermöglicht. Zusätzlich zu der X-Terra-Wertung werden über diese Distanz die Deutschen Meisterschaften im Cross Triathlon für die Altersklassen, Elite und die Mannschaftswertung ausgetragen. 170 Athleten haben sich für diese Wertung eingeschrieben. Bei den anderen Wettbewerben rechnen die Veranstalter mit rund 1 000 Aktiven und bis zu 10 000 Zuschauern. Die 17. O-See-Challenge beginnt am Freitag, 18. August, 20 Uhr. Zur Eröffnung werden neben dem Landrat des Kreises und Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden auch der Managing-Director der X-Terra- Global- Tour, Dave Nicholas aus Hawaii und Funktionäre der Deutschen Triathlon-Union (DTU) erwartet.

Am Sonnabend, dem 19. August, 11.30 Uhr, fällt der Startschuss zum 17. Internationalen Cross-Triathlon am O-See. (SZ)

