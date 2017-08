O-See-Challenge bringt 300000 Euro Triathlet Maik Petzold hat die Bedeutung des Sportevents für die Oberlausitz untersucht. Das Ergebnis überrascht auch ihn.

Der ehemalige Triathlon-Profi Maik Petzold ist bei der O-See Challenge kein Unbekannter. Im Rahmen eines Studiums hat Petzold nun die Wirkung des Sportevents für die Region untersucht und am Mittwoch erste Ergebnisse vorgestellt.



Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker, Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster und Klaus Schwager vom O-See Sports-Verein (von links) nach der Unterzeichnung der dreiseitigen Kooperationsvereinbarung.

Olbersdorf/Zittau. In den 17 Jahren ihres Bestehens hat die O-See Challenge für eine Vielzahl an Statistiken gesorgt. In ersten Linie betrifft das natürlich die sportlichen Ergebnisse der Wettkämpfer, aber auch über Teilnehmer- und Zuschauerzahlen, Wettkampfstrecken und Herkunftsländer der Sportler führen die Organisatoren des Events vom O-See Sports-Verein ordnungsgemäß Buch. Nun kommen zu diesen Statistiken neue Angaben – für einen Bereich, für den es bislang nur Mutmaßungen, aber kaum belastbare Fakten gab. Die Frage lautete: Was bringt die O-See Challenge der Region?

Untersucht hat diese Frage ein bekannter Sportler: Maik Petzold. Der 39-jährige Bautzner war jahrelang weltweit als Triathlet unterwegs, ist Botschafter der Oberlausitz und mittlerweile Mitarbeiter der Marketinggesellschaft Oberlausitz. Petzold hat sich im Rahmen seines Studiums an der Berufsakademie Bautzen mit der O-See Challenge beschäftigt und seine Diplomarbeit über die Wertschöpfung der Sportveranstaltung geschrieben. Erste Ergebnisse seiner Untersuchungen hat Petzold zur Pressekonferenz zur diesjährigen O-See Challenge am Mittwoch in im Beisein der Organisatoren, des Olbersdorfer Bürgermeisters Andreas Förster (FDP) sowie des Zittauer Oberbürgermeisters Thomas Zenker (Zkm) vorgestellt. Maik Petzold hatte dabei gute Nachrichten für alle. „Die O-See Challenge ist nachweisbar in vielerlei Hinsicht ein Mehrwert für die Region“, sagte er. Das gelte sowohl im finanziellen, als auch ideellen Bereich, in denen die Veranstaltung vor Ort positiv wirke. Aufgrund vorliegender Daten beziffert er den Mehrwert der Veranstaltung für die Region im vorigen Jahr auf rund 300000 Euro. „In dieser Summe ist aber noch vieles nicht enthalten, da diese im Rahmen meiner Befragungen nicht quantifizierbar waren“, so Petzold – und nennt dafür unter anderem mitgereiste Eltern von Startern beim Kinderrennen oder den medialen Mehrwert, den die O-See Challenge durch Berichterstattungen in den Medien mit sich bringt.

Für seine Diplomarbeit hatte Maik Petzold bei der O-See Challenge 2016 an die teilnehmenden Sportler Fragebögen verteilt, von denen 862 Bögen verwertbar waren. Die Sportler sollten Fragen zu Herkunft, Alter, mitgereisten Familienmitgliedern, Konsumverhalten und infrastrukturellen Bedürfnissen beantworten. „Außerdem wollte ich wissen, ob sie auch ohne die O-See Challenge in die Region gereist wären“, so Petzold. Die Deutlichkeit der Ergebnisse überrascht auch ihn. So ergab eine Stichprobe bei 318 zufällig ausgewählten Fragebögen unter anderem, dass knapp die Hälfte der Teilnehmer die Region ohne das Sportevent nicht besucht hätte, 98 Prozent die Region weiterempfehlen werden und 95 Prozent beim Aufenthalt in der Region nichts vermisst haben.

Infos zur 17. O-See-Challenge zurück 1 von 5 weiter Freitag: um 13 Uhr öffnen das Organisationsbüro und die Expo am See, um 17.30 Uhr startet die Pastaparty, um 18 Uhr das Rahmenprogramm, die offizielle Eröffnung der 17. O-See Challenge ist ab 20 Uhr zu erleben; Sonnabend: Hauptwettkampftag, ab 9 Uhr Expo sowie Check-In Wechselzone und anschließend Wettkampfbesprechung, ab 11.30 Uhr Start Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien und Altersklassen, ab 14 Uhr Zieleinläufe, ab 16 Uhr Siegerehrungen, ab 21 Uhr After-Race-Party mit Live-Musik; Sonntag: ab 9 Uhr Expo, ab 9.30 Uhr Rahmenprogramm unter anderem mit Zaubershow und Neptuntaufe, ab 10.30 Uhr Kids-Wettkämpfe in verschiedenen Altersklassen, ab 14 Uhr Siegerehrungen; Im Rahmen der 17. O-See Challenge finden die international ausgerichtete XTerra Germany sowie zum wiederholten Mal die Deutschen Meisterschaften der Deutschen Triathlon Union im Cross-Triathlon statt; Quelle: O-See Sports e. V. www.o-see-challenge.de

Damit das Sportevent in die Region und über diese hinaus strahlen kann, engagieren sich jedes Jahr neben dem O-See Sports-Verein viele freiwillige Helfer. Ab diesem Jahr gibt es außerdem eine stärkere Unterstützung von den beiden Kommunen Olbersdorf und Zittau. Die beiden gleichberechtigten Ausrichtergemeinden haben zur Pressekonferenz mit dem O-See Sports-Verein eine dreiseitige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Alle Beteiligten sehen darin einen weiteren Baustein für den Erfolg der Veranstaltung in der Zukunft.

Laut O-See Sports-Verein haben sich für die O-See Challenge 1248 Sportler aus 23 Nationen angemeldet, die Mehrzahl (1065) kommt aus Deutschland. Damit konnten die Meldezahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr um vier Prozent gesteigert werden, im Vergleich zu 2015 gar um 37 Prozent. Die Veranstalter freut das vor allem auch deshalb, weil in der kommenden Woche die Weltmeisterschaft der Internationalen Triathlon Union in Kanada stattfindet, sich aber trotzdem eine große Anzahl von Elite-Athleten für einen Start bei der O-See Challenge entschieden hat.

Maik Petzold startet übrigens auch – zum einen in der Staffel für das Olbersdorfer Wohnungsunternehmen KWV, einem der Hauptsponsoren der Veranstaltung, sowie allein über die kurze Distanz von 0,75 Kilometer Schwimmen, 25 Kilometer Mountainbike und 5,5 Kilometer Trailrun. Ganz ohne Sport geht es bei einem ehemaligen Spitzenathleten eben nicht.

