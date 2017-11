Nutzung der Turnhalle wird teurer Die Gemeinde erhöht die Gebühr. Der Oberguriger Sportverein kann aber damit leben.

Die Nutzung der Turnhalle in Obergurig wird teurer. © dpa

Deutlich teurer wird ab nächstem Jahr die Nutzung der Turnhalle in Obergurig. Bereits seit Längerem war in der Gemeinde über eine Erhöhung der Nutzungsgebühr diskutiert worden. Jetzt hat sie der Gemeinderat beschlossen. Demnach werden für die Nutzung der Halle künftig 25 Euro pro Stunde fällig, pro Tag verlangt die Gemeinde 240 Euro. Diese Sätze seien nötig, um die Kosten zu decken, begründet Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU). Sie seien auf der Basis der in den Jahren 2013 bis 2016 tatsächlich angefallenen Kosten errechnet worden.

Der Sportverein Obergurig als Hauptnutzer der Halle kann trotzdem damit leben – obwohl er bisher nur fünf Euro pro Stunde zu zahlen hatte. Denn im gleichen Zug wie der Gebührenerhöhung hat der Gemeinderat auch einer Unterstützung des Sportvereins zugestimmt. Demnach bezuschusst die Gemeinde künftig jede Stunde, die der Verein die Halle nutzt, mit 17,50 Euro. Man wolle den Verein „ja nicht in den Ruin treiben“, so Polpitz. Das heißt, der Verein zahlt nur 7,50 Euro pro Stunde. Mit dieser Erhöhung könne man leben, sagt Vorsitzender Volkmar Kriebitzsch. Denn im Hinblick auf den zu erwartenden Gebührenanstieg habe man bereits im Sommer die Mitgliedsbeiträge etwas erhöht, um für die Ausgaben gewappnet zu sein.

Stärker trifft die Gebührenerhöhung andere Nutzer, darunter auswärtige Vereine. So nutzten bisher Bautzener Mannschaften aufgrund der begrenzten Hallenkapazitäten in der Stadt gern die Oberguriger Halle fürs Wintertraining. (SZ/MSM)

