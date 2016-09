Nutzten Einbrecher das Weinfest aus? Vier Haushalte bekamen am Sonntagnachmittag ungebetenen Besuch. Schadenshöhe ist noch unklar.

Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in vier Wohnungen in Meißen ein: An der Martinstraße, der Elbstraße, dem Hohlweg sowie den Roten Stufen traf ungebetener Besuch ein. In allen vier Fällen hatten die Täter die Wohnungstüren aufgebrochen. Aus zwei der Wohnungen wurde jeweils ein Portemonnaie mit Ausweisen und Bargeld gestohlen, aus der dritten Wohnung eine Brille.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher im vierten Fall nichts. Abschließende Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor.

