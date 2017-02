Nutzer für Sporthalle gesucht Bis zum ersten Spatenstich wird noch ein halbes Jahr vergehen.

„Weitere neue Nutzer sind herzlich willkommen“ – Bürgermeisterin Carola Balk. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Noch wurde mit dem Bau der Sporthalle in Schieritz nicht begonnen, doch schon jetzt ist die Gemeinde auf der Suche nach weiteren Nutzern. „Nachdem unsere Sportvereine ihren Nutzungsbedarf angemeldet haben, ergeben sich noch freie Zeiten, weitere neue Nutzer sind herzlich willkommen“, so Bürgermeisterin Carola Balk (parteilos). Die Sporthalle in Schieritz entsteht als Ersatzneubau für die Sporthalle Zehren, die mehrmals durch das Hochwasser geschädigt wurde und nicht wieder aufgebaut werden soll. Der Neubau in Schieritz gilt als hochwassersicher.

Für rund 2,7 Millionen Euro entsteht eine Einfeldhalle mit einer Zwei-Bahnen-Kegelanlage, die als Ersatz für die Kegelbahn in Niederlommatzsch entstehen soll. Auch diese Anlage wurde ein Opfer der Elbeflut. Finanziert wird das Vorhaben mit Fördermitteln und Spenden der Arche-Noah-Initiative für Menschen in Not, des Arbeiter-Samariter-Bundes Sachsen und der Johanniter-Unfall-Hilfe. Bei der Standortwahl setzte sich schließlich Schieritz durch. Dieser wurde insbesondere vom Sportverein „Gymnastikverein Zehren“ vorgeschlagen. Auch das Gewerbegebiet in Obermuschütz, der Standort Naundorf an der Feuerwehr waren im Gespräch.

Der erste Spatenstich für die neue Halle ist für den Herbst dieses Jahres anvisiert. Es wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet. (SZ/jm)

