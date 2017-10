Nur zwei Tage Handwerksmarkt Olbersdorfs Markt-Organisatoren rechnen nicht damit, dass dieser am Volkstrauertag öffnen darf.

Ortseingangsschild © Rafael Sampedro

Der Olbersdorfer vorwinterliche Handwerksmarkt findet in diesem Jahr nur am Freitag und Sonnabend vor dem Volkstrauertag am 19. November statt. Darüber informiert Karsten Hummel vom Olbersdorfer Wohnungsunternehmen KWV, das zu den Organisatoren des Marktes gehört. Das Görlitzer Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde hatte die Durchführung des Marktes am Volkstrauertag per Ablehnungsbescheid untersagt. Dagegen haben die Veranstalter Widerspruch eingelegt, dieser Widerspruch wurde mittlerweile vom Landratsamt an die Landesdirektion in Dresden weitergeleitet, heißt es. Das Verbot wird damit begründet, dass am Volkstrauertag keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, weil der Tag unter das Sonn- und Feiertagsgesetz fällt.

Die Veranstalter haben kaum Hoffnung, dass die Durchführung des Handwerksmarktes am Volkstrauertag genehmigt wird. „Im vergangenen Jahr bekamen wir am Freitagvormittag mitgeteilt, dass der Markt am Volkstrauertag-Sonntag nicht stattfinden darf“, so Karsten Hummel. Den Veranstaltern liegen in diesem Jahr bereits Absagen von Händlern vor, für die sich eine Teilnahme am Markt nicht lohnt, wenn dieser nicht am Sonntag stattfindet. Die Markt-Organisatoren wollen darum vor Gericht klären lassen, ob das Verbot rechtens ist. Sie sehen in der Ablehnung einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes, weil es in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland eine Vielzahl von Veranstaltungen am Volkstrauertag gab. (SZ/se)

