Nur zwei Sitze für Trebendorf Bei der Wahl für den Beirat Entwicklungskonzeption gab es im Gemeinderat Irritationen – aber auch eine Entschuldigung.

Symbolbild: Das Trebendorfer Gemeindeamt. © André Schulze

Trebendorf. Die Gemeinde Trebendorf entsendet Uwe Radtke in den Beirat Entwicklungskonzeption. Bestimmt wurde er durch geheime Wahl. Von den elf Gemeinderäten waren acht anwesend, davon war die Hälfte für ihn. Als Interessenvertreter der Gemeinde in dem Gremium mitzuarbeiten, dazu hatten sich außerdem Ariane Kraink und Tilo Niemz bereit erklärt, die je zwei Stimmen erhielten. Während die Stimmzettel verteilt wurden, verwies Bürgermeister Waldemar Locke darauf, dass Ariane Kraink als seine Stellvertreterin ohnehin im Beirat sei und es daher besser wäre, noch einen dritten Vertreter zu bestimmen. So aber ist es mitnichten. Ariane Kraink ist dort nur anwesend, wenn der Bürgermeister abwesend ist. Trebendorf hat also auch weiterhin nur zwei Stimmen. Ob seine Einlassung entscheidend für den Wahlausgang war, blieb offen. Zumindest aber empfand es Ariane Kraink als Diskriminierung. Nach einigem Hin und Her war das Missverständnis aber aufgeklärt – und Waldemar Locke entschuldigte sich bei ihr.

Die Neubesetzung für den Beirat war nach dem Ausscheiden von Wolfgang Zech als Bearbeiter Bergbau notwendig. Uwe Radtke kündigte ganzen Einsatz an. „Viele wissen, wir vom Waldweg fassen kräftig zu“, sagte er. Und das tut er im übertragenen Sinne auch als Mitglied der Arbeitsgruppe Immissionsschutz, in welcher er ebenfalls die Interessen der Gemeinde Trebendorf vertritt. Wiederholt hatte Uwe Radtke die Politik der Leag kritisiert.

Der Beirat „Entwicklungskonzept für Trebendorf, Schleife und Groß Düben unter den Bedingungen des langfristigen Braunkohlebergbaus“ steht unter Federführung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien. Ihm gehören neben Bürgermeistern und je einem weiteren Vertreter aus den drei Gemeinden der Landkreis, sächsische Ministerien, die Leag, Vertreter der Sorben und Kirchen an. Aktuell geht es in den Verhandlungen zwischen Kommunen, Freistaat und Leag um Aufgaben wie Abwasserent- und Breitbandversorgung sowie den Brandschutzbedarf. In allen drei Bereichen besteht bergbaubedingt erheblicher Nachholebedarf.

