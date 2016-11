Nur zögerliche Buchausleihe per Mausklick Seit acht Monaten bietet die Bibliothek die Onleihe an. Rund 50 Leser nutzen sie. Manche sind ganz aufs E-Book umgestiegen.

Das Lesegerät für E-Books ist leicht. Helligkeit und Schriftgröße können verändert werden. © André Braun

Die ältere Dame ist noch die Ausnahme. Sie nutzt schon viele Jahre das Angebot der Harthaer Stadtbibliothek. Sie kam regelmäßig, um sich Bücher auszuleihen. Jetzt sehen die Mitarbeiter die Frau nur noch einmal im Jahr. Sie ist umgestiegen – vom handfesten Buch aus Papier aufs E-Book. Nur zum Bezahlen des Jahresbeitrages muss sie die Bibliothek noch aufsuchen. Bücher ausleihen kann sie rund um die Uhr von Zuhause aus.

Seit März bietet die Stadtbibliothek die Onleihe an. Mehr als 50 Anmeldungen gibt es dafür bisher. Vor allem Leser über 30 Jahre zeigen für die moderne Technik Interesse. Die Jüngeren weniger. „Das E-Book ist eine schöne Sache für Menschen, die Probleme haben, ein schweres Buch zu halten. Das Lesegerät ist leicht. Außerdem lassen sich die Helligkeit, die Schriftgröße und die Schriftart verändern“, nennt Andrea Zenker, Leiterin der Bibliothek, Vorteile.

Noch gibt es auch einen Nachteil. Während in den Regalen der Bibliothek rund 20 000 Medien stehen, hält die Onleihe derzeit nur knapp 3 700 Titel von Büchern, Zeitschriften, Musik und Videos bereit. „Zum einen sind die Lizenzen für die E-Books sehr teuer. Zum anderen verweigern manche Verlage überhaupt, dass ihre Medien als E-Books auf den Markt gebracht werden“, sagt die Chefin. Ein bayerischer Bibliotheksverband hat jetzt im Internet eine Petition veröffentlicht, in der das gleiche Recht für Buch- und elektronische Leser gefordert wird. „Wir haben die Petition auch unterschrieben, denn derzeit ist die Attraktivität der Nutzung der Onleihe eingeschränkt“, so Andrea Zenker.

Für die Onleihe erhalten die Leser in der Bibliothek eine Benutzernummer und ein Passwort. Damit ist das Ausleihen mit speziellen Lesegeräten, aber auch dem Smartphone, Tablet oder Computer möglich. „Für Zeitschriften beträgt die Ausleihzeit einen Tag, für Bücher drei Wochen. Eine Verlängerung ist möglich“, sagt die Bibliothekschefin. Wie die Anmeldung für die Onleihe funktioniert, hat Mitarbeiterin Sophia Wolfram in einer Anleitung zusammengefasst. Auf Lesegeräten kann die Handhabung auch ganz praktisch gezeigt werden. Die Onleihe muss nicht extra bezahlt werden. Sie ist im Jahresbeitrag der Bibliothek für Erwachsene in Höhe von zwölf Euro enthalten. (DA/rt)

zur Startseite