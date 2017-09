Nur Wut und Rassismus? Die Herausgeber des Buchs „Unter Sachsen“ kommen nach Pirna. Zur Diskussion geladen ist auch ein bekannter Polizist.

Auch die Bedeutung der allmontäglichen Aufmärsche von Pegida werden in dem Buch behandelt. © dpa

Die Frage „Warum Sachsen?“ wird nach dem Wahlerfolg der AfD wieder in ganz Deutschland diskutiert. Warum denken die Sachsen politisch so anders als der Rest der Republik? Warum gibt es hier so viel Unzufriedenheit und Wut? Und kann man beim Versuch, dies zu ergründen, überhaupt von „den Sachsen“ sprechen?

Das im März dieses Jahres erschienene Buch „Unter Sachsen“ begibt sich auf Spurensuche im Freistaat. Über 40 Autorinnen und Autoren – neben Journalisten auch Blogger, Ingenieure, Schauspieler, Politiker, Künstler und Unternehmer – haben versucht, Antworten zu finden. In Analysen, Interviews, literarischen Texten und Kommentaren beleuchten sie beispielsweise den Zustand der sächsischen CDU, die Pegida-Bewegung, Hintergründe zur AfD oder eigene Erfahrungen mit Rassismus. Herausgegeben haben das Buch die Journalisten Heike Kleffner und Matthias Meisner. Am Donnerstagabend laden sie nach Pirna zur Diskussion, unter anderem mit Petra Schickert von der AG Asylsuchende Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Andrea Hübler von der RAA Sachsen Opferberatung. Angefragt ist auch Bernd Merbitz, der Leiter der Polizeidirektion Leipzig. Veranstaltet wird die Lesung von der AG Asylsuchende in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. (SZ/ce)

„Unter Sachsen“, herausgegeben von Heike Kleffner und Matthias Meisner, Ch. Links Verlag, 18 €. Lesung und Diskussion am 28. September, 18 Uhr, in der Stadtbibliothek Pirna, Dohnaische Str. 76, Eintritt frei.

