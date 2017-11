Nur wenige wollen kontaktlos Zahlen In anderen Ländern fließt kaum noch Bargeld. Doch in Döbeln sind sowohl Nutzer als auch Händler noch zurückhaltend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Funkwellen machen es deutlich: Mit dieser Karte kann bereits kontaktlos bezahlt werden. © André Braun Die Funkwellen machen es deutlich: Mit dieser Karte kann bereits kontaktlos bezahlt werden.



Käse, Spaghetti, eine Dose gehackte Tomaten – 3,73 Euro bitte. Kein Kleingeld dabei? Dann kann es an der Kasse im Supermarkt schon mal peinlich werden. Mit dem kontaktlosen Zahlen sollen solche Momente zukünftig der Vergangenheit angehören. Girokarte oder Mobiltelefon gezückt und über das Lesegerät gehalten: Pling. Schon ist bezahlt. Die Voraussetzung: Karte sowie Handy haben die entsprechende Technik, und das Geschäft das passende Terminal.

Einfach, schnell, sicher – so soll das kontaktlose Bezahlen funktionieren. „Das ist außerhalb Deutschlands schon Standard“, sagte Jürgen Kolbe vom Vertriebsmanagement der Sparkasse Döbeln. Diese tauscht derzeit rund 39 000 Karten ihrer Kunden um. Mit den neuen ist das kontaktlose Bezahlen möglich. Erkennbar ist das an dem Funkwellensymbol, das neben dem Chip angebracht ist. Andere Banken haben ihre Karten schon aufgerüstet. Seit Anfang 2017 gibt die VR-Bank Mittelsachsen, größter regionaler Konkurrent der Sparkasse, nach Angaben von Vorstand Angelika Belletti kontaktlose Karten an die Kunden heraus. Im Gegensatz zur Sparkasse „haben wir unseren Kunden diesen Mehrwert ohne Preisanpassungen zur Verfügung gestellt“, so Belletti. Pro Jahr zahlen die Karteninhaber sieben Euro für die Karte, bei einigen Kontomodellen ist sie sogar kostenlos. Die Sparkasse verlangt ab Januar 2018 9,90 Euro statt wie bisher sieben Euro.

VR-Kunden zum Großteil begeistert

Die Nachfrage nach dem kontaktlosen Zahlen sei in Döbeln groß, versicherte Jürgen Kolbe. Besonders von den ausländischen Mitbürgern kämen häufig Nachfragen zu den digitalen Funktionen, denn oft würden sie es aus ihren Heimatländern nicht anders kennen. Nun soll der Trend auch Döbeln erfassen. Viele große Ketten wie Kaufland, Rossmann, Lidl oder Edeka haben bereits umgerüstet. Anfang September hat Kaufland in allen Filialen das kontaktlose Bezahlen mit EC-Karte ermöglicht. Bereits seit November 2015 können die Kunden mittels Kreditkarte oder Mobiltelefon bargeld- und kontaktlos zahlen. Wie die Funktion angenommen wird, dazu äußert sich das Unternehmen allerdings nicht.

Offener zeigte sich Edeka: „Die neue Bezahlmöglichkeit, wie zum Beispiel im Marktkauf in Döbeln, wird von den Kunden noch sehr wenig in Anspruch genommen“, teilte Stefanie Schmitt, Vorstandssekretärin von der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG, mit. Ähnliche Aussagen erhielt der DA auf Nachfrage aus der Total-Tankstelle an der Dresdner Straße in Döbeln sowie von der Shell-Tankstelle in Leisnig. Auch angefragte Physiotherapeuten sowie Schornsteinfeger, die laut Sparkasse besonderes Interesse an dem Thema hätten, gaben an, sich bisher noch nicht mit dem kontaktlosen Bezahlen beschäftigt zu haben. Lediglich Andreas Münch aus Waldheim will in Zukunft darauf setzen, und zwar in seiner Ende November neu zu eröffnenden Gastronomie „Lauschmaus“, die direkt an das Geschäft „Blattlaus“ in Waldheim angebunden ist. Dessen Inhaberin Ute Münch setzt bisher noch auf Bargeld sowie EC-Karte mittels Pin beziehungsweise Unterschrift.

Die Kunden der VR-Bank hätten laut Angelika Belletti unterschiedlich auf die neue Funktion reagiert. „Der Großteil war begeistert, da auch der Bezahlvorgang am Kartenterminal des Händlers schneller abgewickelt werden kann.“ Doch vereinzelt habe es auch Bedenken gegeben, dass die Kartendaten ausgelesen werden könnten. Diese Sorgen räumte Belletti aus dem Weg. Die neue Funktion sei so sicher wie bisherige Kartenzahlungen. „Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Kontaktlos-Funktion über die Geldautomaten der VR-Bank Mittelsachsen eG einfach und bequem abzuschalten“, informierte der Vorstand. Diese gibt es bei der Sparkasse auch, jedoch nur am Service-Schalter in den Filialen.

Eine nicht repräsentative Umfrage des Döbelner Anzeigers ergab, dass nur wenige bisher kontaktlos zahlen (siehe Grafik). Nur elf von 71 Teilnehmern hoffen, dass auch kleinere Händler in der Stadt auf die neue Technik umrüsten. Gewünscht wird dies unter anderem von Bäckereien oder Fleischereien. „Dort würde es das Bezahlen vereinfachen“, meinte Uwe Krahl, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Döbeln. Er denkt dabei vor allem an den hygienischen Aspekt. Die Verkäuferin komme schließlich sowohl mit dem Geld als auch mit den Lebensmitteln in Berührung.

Franziska Seyffarth, die Chefin der Bäckerei Körner, kennt das Problem. „Für die Verkäuferinnen wäre das kontaktlose Bezahlen schön. Im Alltagsgeschäft ist der Umgang mit dem Geld und der Ware nicht immer so einfach zu händeln“, so die Geschäftsführerin. Auch wenn die Verkäuferinnen Handschuhe hätten. Selbst mit Papiertüten sei schon gearbeitet worden, dies habe aber nicht wie erhofft funktioniert. Trotz allem kann in den Filialen der Bäckerei bisher noch nicht kontaktlos gezahlt werden. Zumal es in diesen gar keine EC-Kartengeräte gibt. „Wir hatten aber bisher auch kaum eine Nachfrage“, meinte Seyffarth. Lediglich im Weihnachtsgeschäft bei größeren Bestellungen komme dies vor.

Stadtwerbering geht Thema an

Wie Seyffarth hat sich auch Nils Götzel von der gleichnamigen Fleischerei aus Döbeln noch nicht mit dem kontaktlosen Zahlen befasst. Nur zehn Prozent der Kunden würden bisher überhaupt mit Karte zahlen.

Aus Döbeln ist Grit Neumann bisher noch kein kleinerer Händler bekannt, der die neue Technik verwendet, sie eingeschlossen. Viele der Kunden in ihrem Friseursalon würden mit Karte zahlen. Aber: „Das kontaktlose und bargeldlose Zahlen wird zum Thema werden, denn es wird immer schwerer, an Kleingeld heranzukommen“, sagte Neumann. Die Banken hätten nachmittags nicht mehr geöffnet und am Automaten sei unklar, wie viel Geld man noch bekomme. Das Problem ist auch der Sparkasse bekannt. „Die Gewerbetreibenden kommen oft mit säckeweise Geld. Die Münzverarbeitung ist aber sehr teuer“, meinte Uwe Krahl. Im kommenden Jahr will Neumann im Stadtwerbering auf die Option aufmerksam machen.

Nach Angaben der Sparkasse Döbeln sei das Interesse vonseiten der Händler groß. 2016 habe es eine Veranstaltung mit Beratungen dazu gegeben. Für 2018 sei die nächste geplant, so Thomas Gogolla vom Vorstand. Zudem bietet die Bank den Händlern ein Testgerät für drei Monate an. Einen Waldheimer Unternehmer hätte dies überzeugt. Auch die VR-Bank hat für ihre Geschäftskunden für sechs Monate ein Probeabo mit der Funktion.

zur Startseite