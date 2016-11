Nur verkaufen reicht nicht Die Sinus-Elektrotechnik GmbH ist einer der letzten Fachhändler an der Dresdner Straße in Freital – ein Zuschussgeschäft.

Hier hat alles begonnen: In diesem Geschäft an der Dresdner Straße startete 1990 die Sinus-Elektrotechnik GmbH, deren Geschäftsführer bis heute die Freitaler Jörg Heinemann (links) und Rainer Angermann sind. In ihrer Mitte steht Ines Köth, die den Laden seit 25 Jahren betreut. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Wenn Väter und Großväter in diesen Tagen in ihren heimlichen Weihnachtswerkstätten für ihre Kinder und Enkelkinder Puppenstuben bauen oder renovieren, hat auch Ines Köth alle Hände voll zu tun. Sie verkauft die Zutaten, ohne die es in den Spielzeugwohnungen dunkel bleiben würde: Schalter, Fassungen, Glühbirnchen und Drähte. Alles befindet sich wohlsortiert in Kästchen und Schubladen im Laden der Sinus-Elektrotechnik GmbH an der Dresdner Straße in Freital.

Seit 25 Jahren beglückt Ines Köth Bastler und Fachleute mit Dingen, die sie sonst nirgendwo finden. Die elektrischen und elektronischen Bauteile sind freilich nur ein Bruchteil des Sortiments, das die Elektronikfacharbeiterin in einem der letzten Fachgeschäfte in Potschappel anbietet. Im Grunde handelt das Unternehmen, bei dem die Burgkerin angestellt ist, dort mit allem, was mit Strom betrieben wird: Waschmaschinen, Wäschemangeln, Wasserkochern, Bohrmaschinen, Lampen, Lichterketten oder Herrnhuter Sternen. Außerdem mit Zubehör wie Steckern, Sicherungen, Bohrern und Schleifpapier.

Mit Vielfalt allein aber ist heutzutage kein Staat mehr zu machen: „Der Umsatz reicht schon lange nicht mehr“, sagt Jörg Heinemann, einer der beiden Geschäftsführer und Gesellschafter der GmbH. Aus rein wirtschaftlicher Sicht, sagt er, hätte er das am 15. Oktober 1990 eröffnete Geschäft längst schließen müssen. Anfangs, erinnert er sich, standen die Leute in langen Schlangen nach Kühlschränken, Ölradiatoren oder Werkzeugen an. Der Bedarf war groß, und Sinus besorgte die begehrten Waren aus dem Westen.

Kundendienst und Reparaturservice

Mit den großen Märkten, die bald ringsum wie Pilze aus dem Boden schossen, begann der Niedergang des Einzelhandels, auch das Geschäft, mit dem die Firma Sinus ihren Anfang nahm, musste Federn lassen. Sein Überleben verdankt es den beiden anderen Sparten des Unternehmens: Dem Kundendienst und Reparaturservice, die Domäne des diplomierten Elektrotechnikers Heinemann, und der Elektroinstallation, die Rainer Angermann leitet, der zweite Geschäftsführer und Inhaber.

„Diese Dreiteilung war von Anfang an unser Konzept“, sagt Angermann, dessen Meisterstück 1994 die komplette elektrotechnische Modernisierung der Räucherkerzenfabrik Knox in Grund gewesen ist. Die Manufaktur ist bis heute einer der Stammkunden von Sinus, wie auch die Wohnungsgesellschaft Freital, mit der Angermann einen Rahmenvertrag hat. An Aufträgen, meint der 56-jährige Freitaler, würde es auch so nicht mangeln, eher an Fachkräften: „Die Nachfrage ist enorm“.

Das kann Heinemann nur bestätigen. „Ich komme mit meinen Kapazitäten an die Grenzen“, sagt der 60-Jährige. Vom Föhn über Wasch- und Spülmaschinen bis hin zu Stereoanlagen und elektrischen Orgeln könne er im Grunde alles reparieren. „Nicht immer lohnt es sich aber“, sagt der Freitaler. Er beklagt eine zunehmende Reparaturunfreundlichkeit der Geräte, die dazu führt, dass eine Neuanschaffung billiger ist. Dennoch sind seine Kenntnisse bis hinauf nach Altenberg mehr denn je gefragt.

Heinemann ist zuversichtlich, dass die Sinus GmbH, die derzeit fünf Angestellte hat, auch die nächsten Jahre gut existieren kann. Samt Laden, der das Schaufenster und der Anlaufpunkt der Firma ist. Was nach Heinemann und Angermann daraus wird, und überhaupt aus Sinus, steht allerdings in den Sternen. „Unsere Kinder sind beruflich ganz anders unterwegs, wir haben da keinen Zwang ausgeübt“, sagt Heinemann. Um den Teil Elektroinstallation ist ihm nicht bange, wohl aber um den Kundendienst und vor allem um den Laden. Da ist Heinemann Pessimist – oder Realist: „Der Fachhandel an der Dresdner Straße ist tot. Das wird auch nie wieder.“

