Nur vergesslich oder schon dement? Marta Makowiecka ist Fachärztin für Psychiatrie in Rothenburg. Ihr Augenmerk richtet sie auf eine große Sorge der Senioren.

Marta Makowiecka ist Fachärztin für Psychiatrie im Medizinischen Versorgungszentrum Rothenburg. Mit ihrer Spezialisierung Gerontopsychiatrie kann sie feststellen, was noch normale Vergesslichkeit oder schon eine beginnende Demenz ist. © André Schulze

Rothenburg. Wo ist er nur, der Schlüssel? Eigentlich müsste er auf dem Tisch liegen. Doch dort ist er nicht. Nicht nur im Alter wird man vergesslich, auch in jüngeren Jahren fragt man sich manchmal: Kann das denn wahr sein? Stimmt da etwas nicht mehr im Kopf oder ist es ganz normal, dass sich hin und wieder eine Erinnerungslücke auftut? Marta Makowiecka kennt diese Unsicherheit. Sie praktiziert seit Juli 2016 im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Martinshofes und hat eine Zusatzausbildung in Gerontopsychiatrie absolviert, mit deren Hilfe sie den kleinen, aber feinen Unterschied erkennen kann.

Gerade bei älteren Menschen ist Demenz ein großes Problem. Immer wieder haben sie das Gefühl, dass ihr Erinnerungsvermögen einen Aussetzer hat. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben – und gerade auf deren Erkennung ist die Fachärztin für Psychiatrie spezialisiert. Zehn Jahre war sie zuvor im Sächsischen Fachkrankenhaus Großschweidnitz tätig, wo sie viel Erfahrung gesammelt hat. „Am wichtigsten ist es zu erkennen, ob es sich um Demenz handelt. Und wenn ja, welcher Art sie ist. Dann muss man schauen, was noch machbar ist“, sagt die 43-jährige Medizinerin. Hausärzte könnten das oft nicht entscheiden, deshalb sei es wichtig, zum Spezialisten zu gehen.

Obwohl das sicher kein einfacher Weg ist, sollten Betroffene nicht lange damit zögern. Auch für Familienangehörige kann der Schritt wichtig sein – um zu erkennen, ob ein Pflegegrad beantragt werden muss, ob noch rechtzeitig Vollmachten auszustellen sind. Denn ein Patient mit Demenz im Anfangsstadium ist noch geschäftsfähig, später entscheidet darüber ein Gericht.

Doch wer könnte überhaupt von Demenz betroffen sein? „Es sind gerade diese typischen Fragen nach dem Schlüssel, nach dem Portemonnaie. Man erinnert sich vielleicht nicht mehr an Termine, zieht sich zurück, weil man nichts falsch machen will oder kein Interesse mehr an den normalen Dingen des Alltags hat“, zählt Marta Makowiecka einige Dinge auf, die einen stutzig machen sollten. „Manche Menschen leiden im Alter auch an Depressionen, das ist dann jedoch eine Pseudodemenz und hat mit der richtigen nichts zu tun.“

Hat man den Gang zum Facharzt angetreten, geht es dort los mit der Anamnese. Es werden verschiedene neurologische Untersuchungen durchgeführt. Auch ein Demenztest mit Punkten wie dem Uhrentest, mit Rechenaufgaben und Orientierungen. Möglicherweise wird der Patient anschließend zur bildgebenden Diagnostik überwiesen. Mithilfe von MRT oder CT lassen sich bestimmte Fehlfunktionen erkennen. Eine stationäre Untersuchung ist ebenfalls möglich, dann werden die verschiedenen Methoden komprimiert.

Laut Marta Makowiecka gibt es viele unterschiedliche Formen von Demenz – zum Beispiel eine Demenz nach Schlaganfall oder neurodegenerative Demenzen. Hier sterben die Nervenzellen ab. Alzheimer tritt dabei am häufigsten auf. Einige Demenzen sind relativ gut behandelbar und können sich sogar verbessern. Sie werden zum Beispiel durch Fehlfunktionen der Schilddrüse, durch Mangel an Folsäure oder des Vitamins B 12 hervorgerufen.

Es gibt aber auch Demenzen, bei denen die Sprache betroffen ist. Die Patienten zeigen sich dann extrem witzig und lachen unnatürlich viel. „Hier sind viele ergänzende Tests notwendig, um der Ursache auf den Grund zu gehen“, erläutert die Psychiaterin. Um die Art der Demenz festzustellen, kann es durchaus mehrere Monate dauern.

Den Mut verlieren muss man mit der Diagnose aber nicht, so die Fachärztin. Selbst die Alzheimer-Erkrankung lässt sich inzwischen durch Medikamente in ihrem Fortgang stoppen. „Demenz bedeutet nicht immer, dass gar nichts mehr geht“, macht die Ärztin deutlich. Entscheidend sei der erste Schritt. Allen Mut zusammenzunehmen und sich gründlich untersuchen zu lassen.

Von Montag bis Mittwoch praktiziert Marta Makowiecka im Medizinischen Versorgungszentrum Rothenburg, Mühlgasse 3B, 02929 Rothenburg, den Rest der Woche in einer polnischen Praxis.

