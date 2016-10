Nur Tore zählen Jens Zeiler ist seit gut einem Jahr Bürgermeister. Er hat viele Baustellen – und erste Erfolge.

Jens Zeiler ist seit September 2015 Bürgermeister in Neukirch. © Wolfgang Schmidt

Jens Zeiler ist Motorsportfreak. In seiner Freizeit ist er gern auf seiner Harley-Davidson unterwegs. Um seine Arbeit als Bürgermeister zu beschreiben, nimmt er dagegen Anleihe beim Fußball. „Nur Tore zählen“, ist ein Satz, den Neukircher, aber auch der SZ-Reporter seit seinem Amtsantritt im September 2015 immer wieder von ihm hörten. Soll heißen: erstmal machen, dann darüber reden. Auch die Rückschau auf die ersten 14 Monate seiner Amtszeit fällt daher äußerst knapp aus. Viel lieber spricht der 45-Jährige über die Baustellen, von denen viele vorbereitet sind bzw. gerade werden und die Neukirch in den kommenden Jahren weiter nach vorn bringen sollen. Jens Zeiler ist, um beim Fußball zu bleiben, ein echter Teamplayer. Er betont die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, mit dem die Entwicklungslinien abgestimmt sind. Und er weiß eine professionelle Verwaltung hinter sich.

Das große Ziel heißt für ihn „5 000 plus“. Neukirch soll – trotz rückläufiger Bevölkerungsprognosen für den ländlichen Raum – dauerhaft über 5 000 Einwohner behalten, sagte er jetzt auf einer Einwohnerversammlung. Status der Gemeinde, Infrastruktur und nicht zuletzt auch Landeszuweisungen hängen davon ab. Jens Zeiler schlussfolgert daraus, dass die Gemeinde weiter daran arbeiten muss, als Wohn- und Arbeitsort für die einen attraktiv zu bleiben, für die anderen attraktiv zu werden.

20 Grundstücke für Eigenheime

Pläne für einen neuen Wohnpark am Schenkenweg nahe der Oberschule sind auf den Weg gebracht. Im Mai beschloss der Gemeinderat, dafür einen Bebauungsplan in Auftrag zu geben. Ein bis zwei Jahre wird das Verfahren allerdings dauern. Rund 20 Grundstücke für Eigenheime und Zweigeschosser, die als Mehrfamilienhaus errichtet werden, sollen entstehen – realistischer Baustart ab 2018. Darüber hinaus will die Gemeinde das Nutzen von Baulücken für Eigenheime forcieren. Angedacht ist eine verwaltungsinterne Datenbank für Baugrundstücke, auf die man Bauwillige aufmerksam machen kann.

Wirtschaftsförderung bleibt Chefsache. Seit September 2015 besuchte Jens Zeiler zig Firmen, neben den Großen im Ort auch Handwerksbetriebe, Dienstleister, Geschäftsleute, Ärzte... Einige Adressen stehen noch auf seiner To-do-Liste. Es ging in den Gesprächen nicht nur darum, sich bekannt zu machen, sagt Jens Zeiler, sondern auch um Wünsche der Wirtschaftsvertreter aufzunehmen. Obenan steht der nach schnellem Internet.

Erweiterung des Gewerbegebietes

Im Gewerbegebiet „Am Bönnigheimer Ring“ wird der Verkauf der letzten freien Grundstücke an Firmen vorbereitet, die dort bereits ansässig sind und sich erweitern wollen. Zudem plant die Gemeinde eine „umsichtige Erweiterung“ des Gewerbegebietes an der Leibingerstraße – auch um Platz für neue Firmen zu schaffen.

Beim Tourismus setzt der Bürgermeister vor allem auf eine Belebung des Valtenberges als Hausberg der Neukircher. Ein erster Schritt wurde getan, indem jetzt Teile der Zufahrtsstraße instand gesetzt wurden. „Die Arbeiten stehen vor dem Abschluss. Mittwoch ist Bauabnahme“, sagte der Bürgermeister.

zur Startseite