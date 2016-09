Nur Roßweiner können punkten Nur zwei Mannschaften sind noch ohne Niederlage. Eine davon ist der RSV.

Der Roßweiner SV behält in der Kreisoberliga seine weiße Weste. Nach vier Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Gerd Hentzschel noch ohne Punktverlust. Nach dem Pokalspiel vor einer Woche hatte es der RSV erneut mit dem Team aus Geithain zu tun. Auch bei der zweiten Auflage dieser Begegnung behielten die Roßweiner die Oberhand, gewannen 3:0.

Wie sechs Tage zuvor, standen die Gäste von Beginn an sehr tief, was ein sehenswertes Spiel nahezu unmöglich machte. Die Roßweiner wirkten von Beginn an überlegen, ein Durchkommen durch teilweise zehn Abwehrspieler aber war nicht so einfach. Dennoch erspielten sich die Gastgeber einige Möglichkeiten. So hatten bereits in den ersten 20 Minuten Jens Arnold, Benjamin Brambor und Steven Kaulich ihre Chancen zur Führung. Die beste Möglichkeit hatte Brambor mit einem Distanzschuss, den der gegnerische Hüter nur nach vorn abwehrte, aber es war kein Spieler da, der den Ball „abstauben“ konnte.

In der 34. Minute spielte Enrico Wlotzka zu Arnold, der das Laufduell mit seinem Gegenspieler gewann. Seine Flanke verwertete Brambor zum 1:0. Bereits in der 38. Minute die nächste Chance, als Kaulich am Torhüter scheiterte und der Nachschuss von Tom Seydel auch nicht im Tor untergebracht werden konnte. Halbzeit zwei begann sehr gut für die Heimmannschaft. In der 48. Minute verlängerte Kaulich einen Eckball von Wlotzka mit dem Kopf zu David Renner, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Kurze Zeit wurde Kaulich im Strafraum gefoult.

Elfmeter verschossen

Beim fälligen Elfmeter scheiterte Polefka noch am Geithainer Schlussmann, verwandelte jedoch den Nachschuss. Eigentlich war noch genug Zeit, doch weitere gute Möglichkeiten blieben aus. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn das Spiel auf schwachem Niveau stand. Das wichtigste sind die drei Punkte“, sagte Trainer Gerd Hentzschel.

Eine heftige 3:11-Packung musste dagegen der SV Ostrau 90 beim SV Naunhof hinnehmen. Die Muldentaler gelten neben den Roßweinern als die am höchsten gehandelten Titelanwärter und stellten das gegen den Aufsteiger eindrucksvoll unter Beweis. Zunächst allerdings gestaltete sich eine trotz des 5:1-Pausenstandes optisch ausgeglichene Partie, in der die Jahnataler mitzuspielen versuchten. Das allerdings war an diesem Tag ihr Fehler. Die Naunhofer eroberten die Bälle, schlugen diese lang in die Nahtstelle der Ostrauer Viererkette, wo die Abschlüsse saßen. Beim 6:1, 7:1 in Durchgang zwei war die Motivation der Gäste dann endgültig am Boden, die zumindest zwei weitere Treffer erzielten, aber auch noch ein paar kassierten. „Wenn man die Fußball spielen lässt, zeigen die einem, wie es geht“, resümierte SVO-Trainer Mathias Donath und fügte an: „Die waren gut. Das muss man anerkennen. Aber die waren auch gnadenlos über 90 Minuten und haben die Fehler eiskalt bestraft. Unser größter dabei war, mitspielen zu wollen.“

Ebenfalls auswärts, beim Aufsteiger Fortuna Neukirchen, hat der SV Aufbau Waldheim verloren. Stark ersatzgeschwächt, es fehlten aus den unterschiedlichsten Gründen neun Spieler, unterlagen die Zschopaustädter 0:2 (0:1). Entsprechend enttäuscht sagte Trainer Andreas Kügler: „Wenn man beim Aufsteiger zwei Chancen hat, ist das deprimierend. Da muss man sich fragen, ob alle mit dem letzten Willen gespielt haben. Man kann nur hoffen, dass die Verletzten und arbeitsbedingt Verhinderten irgendwann wieder zur Verfügung stehen.“ (DA/ dm/dwe/fk)

