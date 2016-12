Nur noch zwei freie Baugrundstücke Der Eigenheim-Standort am Kegelweg ist fast vollständig vermarktet. Bauplätze sind auch in Großdrebnitz gefragt.

Das Wohngebiet am Paul-Kegel-Weg in Bischofswerda. © Steffen Unger

Zwei weitere Baugrundstücke für Eigenheime am Paul-Kegel-Weg in Bischofswerda werden verkauft. Die Bauherren kommen aus Dresden und Freital. Der Stadtrat stimmte jetzt dem Verkauf der 936 und 948 Quadratmeter großen Grundstücke zu.

Damit sind nach Angaben der Stadtverwaltung 23 der insgesamt 27 Baugrundstücke im Bischofswerdaer „Malerviertel“ verkauft. Über zwei Grundstücke wird verhandelt. Zwei sind noch zu haben – jeweils eins an den Zufahrten zur Hellmuth-Tischer- und Siegfried-Hedusch-Straße vom Paul-Kegel-Weg aus. Alle drei Namensgeber waren Kunsterzieher und Maler. Die beiden freien Grundstücke sind 728 bzw. 650 Quadratmeter groß.

Auch das ebenfalls von der Stadt erschlossene und vermarktete Wohngebiet am Großdrebnitzer Buchenweg füllt sich. Acht Grundstücke sind verkauft, zum Teil auch schon bebaut. Über ein Grundstück laufen Kaufverhandlungen. Zwei weitere Baugrundstücke sollen später vermarktet werden. In einem Fall müsse die Kleindrebnitzer Straße erst saniert, im anderen das Hochwasserschutzkonzept für Großdrebnitz umgesetzt werden, heißt es bei der Stadtverwaltung. Deshalb seien beide Grundstücke zurzeit „nicht vermarktbar“.

Der Quadratmeter voll erschlossenen Baulandes kostet am Kegelweg 48 Euro, in Großdrebnitz sind es ab 28 Euro. In beiden Wohngebieten gibt es einen Bonus für Familien mit Kindern. Fürs erste Kind wird ein Preisnachlass von 2 500 Euro gewährt, beim zweiten Kind sind es 1 500 Euro und bei jedem weiteren 500 Euro. (szo)

