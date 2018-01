Nur noch wenige Hundert Euro fehlen Der Skiklub in Rugiswalde sammelt Spenden für einen speziellen Rasenmäher für die Piste. Er ist fast am Ziel.

Rugi, das Maskottchen des Skiklubs, weist in Rugiswalde den Weg zur Piste. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Der Skiklub in Rugiswalde hofft aktuell nicht nur auf Schnee, sondern auch auf Spender. Nur noch wenige Tage lang läuft das Crowdfunding für den neuen Schlegelmäher. Auf der Website „99 Funken“ sammeln die Wintersportler Geld für das Gerät, weil die alte Technik in die Jahre gekommen ist. „In unserem Projekt geht es um die Pflege und optimale Vorbereitung des Skihanges für den Winter während der schneefreien Zeit“, heißt es in dem Aufruf. Die Mitglieder des Skiklubs benötigen dafür genau 8 190 Euro. Dank 49 Spendern ist diese Summe auch schon fast zusammen. Am Dienstag stand der Zeiger bei 7 817 Euro. Noch zwei Wochen verbleiben, um die restlichen 373 Euro zusammenzubekommen. Wer den Skiklub auf den letzten Metern unterstützen möchte, kann große oder kleine Beträge spenden. Je höher die Summe, desto größer das Dankeschön für den Geldgeber. Für 100 Euro gibt es zum Beispiel eine Skipass-Karte und für 200 Euro eine Fahrt mit dem Pistenbully. Es ist aber natürlich auch möglich, kleine Euro-Beträge zu geben. (SZ/nr)

