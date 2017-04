Füchse-Kolumne Nur noch Retorten-Meister? Der DEB strukturiert weiter den Nachwuchs um. Das Veränderungen was bewirken können, sieht man bei der Knabenmannschaft der Lausitzer Füchse.

Der Füchse-Nachwuchs ist erfolgreich. Ob sehr gute Jugendspieler auch später in Weißwasser bleiben, ist fraglich. © Wolfgang Wittchen

Am Wochenende waren nun schon Temperaturen, wo ein jeder mehr an Eisessen denkt als an Eishockey. Im Nachwuchs sind die Meister gekürt, und bei den Männern laufen die Finals. Dort stehen sich München und Wolfsburg gegenüber, zwei wie sagt man so schön: „Retortenvereine!“. Egal wer gewinnt, wird ein Spieler gefragt: „Wo hast Du mit dem Eishockey begonnen?“, kann es sein, dass er die Frage vielleicht nicht einmal versteht, weil sie auf Deutsch gestellt wurde. Dieses Finale hat das System hervorgebracht, und beide spielen mit Spielern, welche nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen.

Das Manko des deutschen Eishockeys liegt darin, dass nicht ausreichend ausgebildet wird und die jungen Spieler schlecht auf die Männermannschaften vorbereitet sind. Jetzt werden einige denken, da jammert wieder einer, dass zu wenig U23-Spieler (Spieler im Alter unter 23) in der Mannschaft sind.

Nein, genau dieses Jammern verstellt die Sicht auf die wichtigen Dinge. Es geht nicht um U23-Spieler, welche einen Stammplatz erhalten sollen, nur weil sie U23 sind. Was ist, wenn sie 23 werden? Es geht nicht darum, dass fünf oder zehn in der Aufstellung einen deutschen Pass haben müssen. Nein, es geht darum, dass die jungen deutschen Spieler in der Lage sein müssen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen und keinen geschenkt bekommen dürfen. Es sollen junge deutsche Spieler in der Aufstellung stehen, weil sie die Leistung bringen, das muss das Ziel sein.

Mit 16 bis 18 müssen sie so weit sein, Leistungen zu bringen, dass die großen Vereine aufmerksam werden und sie einbauen wollen, nicht einbauen müssen. Ein Kahun in München ist so ein Beispiel, nur einer oder fünf reichen nicht. Und es müssen auch die großen Vereine ausbilden bzw. bereit sein, die kleinen für ihre Mühen angemessen zu entschädigen. Wer bekommt später die Gelder von den Sponsoren? Jene, die die Grundlagen legen? Wohl kaum!

Der DEB strukturiert weiter den Nachwuchs um, ob dies fruchtet, werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Das Veränderungen was bewirken können, sieht man bei unserer Knabenmannschaft. Sie sind dieses Jahr Ostdeutscher Meister geworden. Dies ist das Höchste, was diese Mannschaft in dieser Altersklasse erreichen kann. Gerade in dieser Mannschaft haben die Veränderungen des letzten Jahres am meisten bewirkt.

Aber hier zeigen sich die Probleme des Systems. Unser Verein kann sehr viel leisten, aber an bestimmten Punkten ist aus wirtschaftlichen Gründen einfach Schluss. Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten, andere Vereine werden auf unsere Spieler aufmerksam. Große Vereine sehen die Talente, und die Talente sehen die Möglichkeiten. Auch mein Sohn, kein Knabe, sondern Schüler, wird nach elf Jahren sehr wahrscheinlich Weißwasser verlassen und in die große, weite Eishockeywelt ziehen, um die dort vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.

Daran „schuld“ ist unser Verein. So komisch wie es klingt, der Verein hat alles dafür getan. Er hat ihn gut ausgebildet, hat sein Talent gefördert und wird am Ende mit dem Verlust eines guten Spielers bestraft. Und was bekommt er dafür? Im Grunde nichts! Teilweise wird der Verein noch dafür bestraft, da nun andere mögliche Lorbeeren und Prämien ernten werden.

Ist dies ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken? Nein, wir müssen es akzeptieren. Bei den entsprechenden Gelegenheiten den Finger in die Wunde legen und für Veränderungen kämpfen, das kann der Verein. Bis dahin wird er weiter mit neuen Talenten arbeiten und ihnen zeigen, welche Chancen sie in Weißwasser erhalten und welche Möglichkeiten ihnen dann dafür später in der Eishockeywelt geboten werden.

So schaut der Verein sicherlich mit Wehmut jedem Spieler nach, welcher den Verein verlässt. Mittlerweile jedoch hat man akzeptiert, dass man ein kleiner, guter Ausbildungsverein ist, der seine Aufgabe darin sieht, Jungs und Mädchen an den Eishockeysport heranzuführen.

Vielleicht wird dann, nach dem erfolgreichen Gewinn einer Meisterschaft ein Spieler gefragt, wo hat er angefangen, und er mit Stolz antwortet – Weißwasser, Niesky oder Jonsdorf. Und vielleicht sagt er dies nicht nur. Sondern lebt es auch, indem er diesen im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt. Dies wäre schon viel in der heutigen Zeit.

Unser Autor Torsten Tiefensee war früher Hobbytorwart bei den „New Kings“ und ist bei den Füchse-Spielen im Video/Audioteam tätig. Er äußert hier regelmäßig seine Gedanken zum Eishockey in Weißwasser.

