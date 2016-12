Nur noch raus Ein Evakuierungsplan für die Rebellengebiete in Aleppo ist gescheitert. Noch etwa 80 000 Menschen sind eingekesselt.

Versuchen sich und ihre letzte Habe in Sicherheit zu bringen: Zwei Männer im Rebellengebiet von Aleppo. © afp

Für die Menschen in Aleppo nimmt der schreckliche Albtraum kein Ende. Ein Evakuierungsplan für Zivilisten und Rebellen, den Russland am Dienstagabend auf der UN-Sicherheitsratssitzung in New York angekündigt hatte, scheiterte bereits nach wenigen Stunden. Stattdessen nahm die syrische Armee am frühen Mittwochmorgen die heftige Bombardierung der umzingelten Enklave durch Panzer, Artillerie und Kampfjets wieder auf. An allen Frontlinien kam es nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zu erbitterten Gefechten. Nach Augenzeugenberichten irrten Aberhunderte Menschen in panischer Angst durch die Ruinen in der verzweifelten Suche nach Deckung. Die Opposition kontrolliert nur noch ein winziges Territorium von gut zwei Quadratkilometern, in das sich offenbar 80 000 Menschen geflüchtet haben, die unter keinen Umständen in Regimegebiete evakuiert werden wollen.

Denn die Assad-Getreuen zwingen alle Leute, die vom Osten in den von Damaskus kontrollierten Westen Aleppos kommen, sich registrieren zu lassen. Hunderte von Männern wurden verhört, verhaftet und sind seitdem spurlos verschwunden. Andere wurden auf der Stelle für die syrische Armee zwangsrekrutiert. In der komplett umzingelten Enklave dagegen haben die Menschen nichts mehr zu essen und zu trinken. Das Wetter ist nass, eiskalt und windig. Viele übernachten auf der Straße und hatten gehofft, am Mittwoch aus der unbewohnbaren Ruinenstadt herauszukommen und in die von Assad-Gegnern beherrschte Provinz Idlib gefahren zu werden. Doch das syrische Regime und sein Verbündeter Iran blockieren die von Russland und der Türkei federführend ausgehandelte Vereinbarung. Diese sah vor, zunächst alle Zivilisten aus Aleppo herauszubringen und dann die Kämpfer mit ihren leichten Waffen.

Dagegen hieß es am Mittwoch in Damaskus, man habe lediglich einem Abtransport von 2 000 Bewaffneten zugestimmt, nicht jedoch von 10 000 Menschen. Obendrein forderte das Regime eine Namensliste der Evakuierten sowie ein Ende der Belagerung zweier Schiitendörfer durch Rebellen im Nordwesten des Landes. Die Aufständischen warfen den Machthabern in Damaskus vor, die Einigung durch neue Bedingungen zu torpedieren.

Im Iran feierten Politiker den militärischen Erfolg über die Rebellen als Beweis dafür, dass die Islamische Republik zur führenden Regionalmacht im Nahen Osten geworden sei. Verteidigungsminister Hossein Dehghan rief seinen syrischen Amtskollegen Fahd Jassem al-Freij an und gratulierte ihm „zu dem Sieg der syrischen Armee und der Kräfte des Widerstands bei der Befreiung Aleppos aus der Hand falschgläubiger Terroristen“. In Teheran wurden Propaganda-Plakate aufgehängt mit der Aufschrift „Der Kampf gegen die USA hat sich erneut ausgezahlt – Aleppo ist befreit“.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu dagegen erklärte, das syrische Regime und „gewisse andere Gruppen“ versuchten, das Abkommen zu sabotieren. Zuvor hatte Vize-Premierminister Mehmet Simsek angekündigt, die Türkei bereite ein Aufnahmelager für 80 000 Menschen aus Aleppo vor. Angesichts der Lage hat der türkische Staatspräsident Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert. Beide hätten dabei am Mittwochabend die Notwendigkeit unterstrichen, die vereinbarte Waffenruhe umzusetzen, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Sie hätten betont, dass baldmöglichst damit begonnen werden solle, Zivilisten und Rebellen über Korridore in Sicherheit zu bringen.

