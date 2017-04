Nur noch mit Tischkicker Die Beratungsfirma Itelligence wächst in Dresden und Bautzen – wenn sie Leute findet.

Frederik Krampf lernt bei Corina Weidmann im Beratungsunternehmen Itelligence, dass die Digitalisierung neue Stellen schafft. Das Unternehmen baut in Dresden und Bautzen an – und stellt wie die Konkurrenten Sportgeräte in die Nähe der Rechner. © ronaldbonss.com

Fürs Foto streift Frederik Krampf schon mal die Kopfhörer mit Mikrofon über und lässt sich von seiner Chefin Corina Weidmann am Bildschirm instruieren. Dabei ist der 18-jährige Student und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bautzen gerade im ersten Semester und lernt seinen künftigen Arbeitgeber erst kennen. Ob Frederik Krampf künftig bei der Itelligence AG in Dresden oder in Bautzen Anrufer beraten wird, steht noch nicht fest. Aber üben kann der Berufsakademie-Student ja schon mal: Als Itelligence-Angestellter könnte er zum Beispiel telefonisch Kunden helfen, deren Bildschirm ständig die Sanduhr zeigt. Oder er kümmert sich um die neuen Server im Rechenzentrum Bautzen an der Schliebenstraße, das am 4. Mai eröffnet wird. Oder er besucht Kunden und macht ihnen neue SAP-Software schmackhaft. Gerne will er in seiner Heimatstadt Bautzen bleiben. Darum hat er ja die Berufsakademie gewählt.

Das Bielefelder Unternehmen Itelligence wächst an seinen beiden sächsischen Standorten. Ende nächsten Jahres will die Beratungsfirma mit rund 350 Angestellten nach Dresden-Reick ins ehemalige Schokopack-Haus ziehen – ein leeres Hochhaus aus dem früheren Maschinenbau für Süßwarenverpackungen. Dann hat Frederik Krampf schon einen Teil seiner doppelgleisigen Ausbildung an der Berufsakademie Bautzen und in dem Beratungsunternehmen hinter sich. Itelligence-Managerin Corina Weidmann hofft, dass er in der Firma bleibt: „Wir nehmen jeden mit Kusshand, der sich bei uns bewirbt und gute Grundlagen mitbringt.“

Für Nachwuchskräfte wie Frederik aus Bautzen steht auch der Tischkicker in einem der Itelligence-Büros in Dresden-Striesen bereit. Er hat ihn noch nicht ausprobiert, so wenig wie die Sessel im benachbarten „Denker-Raum“ mit der weißen Wandtafel. Solche Einrichtungsgegenstände finden sich in immer mehr Software- und Beratungsfirmen. Wer etwa Solid-Servision in Kesselsdorf besucht oder Communardo in Dresden-Pieschen – ein Tischkicker steht schon da. Auch Tischtennisplatten sind beliebt bei den Motivations-Experten: Bei Itelligence wird das Sportmöbel im Sommer nach draußen geschoben. Im künftigen Domizil Schokopack-Haus wird es einen Fitnessraum geben. Der Markt der Firmenberater rund um den Computer sei „stark umkämpft“, sagt Chefin Weidmann. Die Unternehmen konkurrieren nicht nur um Kunden, sondern auch um Nachwuchs.

Arlett Bargholz aus der Personalabteilung betont daher, bei Itelligence gebe es ein „familiäres Arbeitsklima“. Fußball und Laufgruppen gehören dazu, Gruppen aus dem Unternehmen beteiligen sich an den Langstreckenläufen durch die Innenstädte.

Hoffnung auf Informatikerinnen

Firmen wie Itelligence gehören zu den Gewinnern der Digitalisierung. Je mehr Kliniken und Mittelständler dazu übergehen, Rechnungen einzuscannen und alles elektronisch zu verwalten, desto stärker wächst die Beratungsfirma. Am bisherigen Standort an der Dresdner Bertolt-Brecht-Allee müssen die Mitarbeiter immer mal durch die Tiefgarage laufen, um von einem Firmenteil zum anderen zu kommen. Zudem ist Itelligence am Fetscherplatz und in der Zeitenströmung vertreten.

Je 300 Beschäftigte in Dresden und in Bautzen gehören zum Unternehmen. Die Bautzener sind zum größten Teil noch bei der Bit-Group angestellt. Doch diese Bautzener Firma ist von der Bielefelder Itelligence gekauft worden und wird bis zum Jahresende ein Teil davon. Corina Weidmann als Mitglied der bisherigen Bit-Geschäftsführung hat schon den Itelligence-Titel „Head of Global Management Center Germany“ bekommen. Früher war sie beim Dresdner Software-Unternehmen SAP-SI, das von SAP unternommen wurde. Dann wechselte sie zur Bit-Group, die vor allem SAP-Kunden betreute.

Corinna Weidmann freut sich, dass Frederik Krampf sich für das Fach Wirtschaftsinformatik entschieden hat. Das hat die gebürtige Cottbuserin selbst in Bautzen studiert. Die 40-jährige Managerin bedauert allerdings, dass ausschließlich Männer in Frederiks Klasse sind. Sie möchte junge Frauen ermutigen, „keine Ängste“ vor der Informatik zu haben. Sie müssten nicht unbedingt programmieren, es gebe viele Beratungstätigkeiten in der Branche. Weidmann als Chefin muss sich vor allem darum kümmern, „dass die Zahlen stimmen“. Sie hat zwei Kinder. Als Hobbys will sie höchstens noch ihren Garten nennen. Computerspiele? Nein, so etwas macht sie nicht. Weidmann will bis Ende nächsten Jahres rund 60 zusätzliche Beschäftigte für Dresden und Bautzen einstellen – Softwareentwickler oder Berater mit Kenntnissen in der Datenverarbeitung einer Klinik. Bei Wachstum ist im Schokopack-Haus Platz für weitere 150 Stellen.

