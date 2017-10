Nur noch mit dem Richtigen tanzen Der Tanzclub Grün-Gold und der Karnevalsverein in Görlitz laden zum Tag des Tanzes ein. Neu ist eine Tanzpartnerbörse.

Beim Tag des Tanzes in der Sporthalle Flora kann man am Sonnabend Profis zuschauen oder selbst Geschmack am Tanzen finden. © Michael Schubert/PR

Bei Görly Dancing im Mai vor vier Jahren war es offensichtlich: Görlitz hat jede Menge begeisterter Tänzer. Das empfinden auch Olaf Schmidt, der Vorsitzende des Tanzclubs Grün-Gold, und seine Vereinskollegen so. „Das Interesse der Görlitzer am Tanzen ist größer als in anderen Städten“, sagt er, „das spüren wir in der Nachfrage und haben deshalb regelmäßig neue Mitglieder.“ Auch im Turniertanz ist der Tanzclub erfolgreich. Erst vor wenigen Wochen haben mehrere Paare Plätze bei den sächsischen Landesmeisterschaften belegt.

Dennoch möchte der Verein weitere Interessierte jedes Alters ansprechen. Am Sonnabend laden der Tanzclub und der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein deshalb gemeinsam zu einem „Tag des Tanzes“ in die Sporthalle Flora ein. Die Mitglieder beider Vereine führen verschiedene Showtänze und weitere Tanzdarbietungen auf und wollen andere dazu ermutigen, das Tanzen ebenfalls zu ihrem Hobby zu machen. Oder dazu, sich im Leistungssport zu engagieren und an nationalen und internationalen Turnieren teilzunehmen. „Tanzsport ist ideal, um sich zeitlebens fit zu halten“, sagt Olaf Schmidt. „Und es macht wesentlich mehr Spaß, als Bahnen zu schwimmen oder Runden zu laufen, denn beim Tanzen werden viele Glückshormone ausgeschüttet.“ Damit man das von Anfang an mit dem passenden Tanzpartner teilen kann, gibt es am Sonnabend auch eine Tanzpartnerbörse. Dafür hält der Tanzclub Steckbriefe bereit, die man mit Angaben zu Größe, Alter und Vorkenntnissen füllen kann, damit Tanzpaare gut zusammenfinden.

Den Tag des Tanzes gibt es bereits seit 2005 in Form unterschiedlicher Aktionen. So etwa im vergangenen Jahr als Schautraining an der Regenbogenschule in Zgorzelec. Mit dem Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein kooperiert der Tanzclub Grün-Gold bereits seit vielen Jahren. „2015 war die Turnhalle bis auf den letzten Platz besetzt“, sagt Olaf Schmidt, „und wir hoffen, dass sie auch diesmal wieder gut gefüllt ist.“

Tag des Tanzes in der Sporthalle Flora: Sonnabend, 21. Oktober, 14 bis 16 Uhr, Käthe-Kollwitz-Straße 22

zur Startseite