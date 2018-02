Nur noch ein Verdächtiger vor Gericht Das Verfahren gegen zwei der mutmaßlichen Antiquitätenräuber in Zittau wurde eingestellt. Der dritte muss sich verantworten.

Im Dezember 2016 wurde der Inhaber des Antiquitätenhandels in Zittau Opfer von Dieben. Die SZ berichtete damals über den Vorfall. Jetzt standen drei Männer vor Gericht. © Repro: SZ-Bildstelle

Der Einbruch in das Antiquitätengeschäft in der Inneren Weberstraße in Zittau vor gut zwei Jahren hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Männer wegen Diebstahls angeklagt. In der Anklage geht sie davon aus, dass der 43-jährige Joachim Müller*, sein 38-jähriger Bruder Friedrich Müller* und ihr 22-jähriger Neffe Tom Müller* in das Geschäft eingebrochen sind und Gegenstände im Wert von 25 000 Euro stahlen. Auch der Verdacht der Hehlerei lag nahe. Auf Beschluss der Kammer wurden am Mittwoch die Verfahren gegen Joachim Müller und Friedrich Müller auf Kosten der Staatskasse eingestellt. Nun muss sich nur noch Tom Müller gerichtlich verantworten.

Der Vorfall mit dem Antiquitätengeschäft war nicht die einzige Anklage, die die Staatsanwältin verlas. Von den sechs Anklagen betraf nur die eine alle drei Angeklagten. Joachim Müller wurde zudem Betrug in sieben Fällen und ein Einbruch in das betreute Wohnen in der Zittauer Lessingstraße vorgeworfen. Bei dem Einbruch im November 2014 wurde eine Geldkassette gestohlen. Die Betrugshandlungen im Obi-Markt waren nach Aussage des Angeklagten Taten, die der Beschaffungskriminalität zuzuordnen sind. Joachim Müller ist seit Jahren alkohol- und drogensüchtig. Die durch Betrug erlangte Ware benötigte er, um seine Sucht zu finanzieren.

Die überwiegenden Anklagen bezogen sich auf Tom Müller. Bei ihm geht es um die Beteiligung beim Einbruch in das betreute Wohnen in Zittau vom November 2014, um eine Körperverletzung vom 3. Januar 2015, um Fahrraddiebstahl von Anfang Oktober 2014 in der Zittauer Rathenaustraße, um eine Sachbeschädigung, weil er am 22. August 2015 einen Opel Astra mit Lackfarbe besprühte, um einen Einbruch in ein Wohnhaus in Zittau vom 23. August 2015 und eine Körperverletzung in der Wittenburger Straße in Zittau vom 25. Oktober 2015. Ob er im Falle einer Verurteilung nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zur Verantwortung gezogen wird, wird das Gericht nach der Beweisaufnahme entscheiden. Was den Einbruch in das Antiquitätengeschäft betrifft, hat sich keiner der Angeklagten zum Tatvorwurf geäußert – auch im Ermittlungsverfahren nicht. Fakt ist aber, dass Teile der Beute, die einen Gesamtwert von 25 000 Euro hat, bei Tom Müller gefunden wurden. Auch bei Friedrich Müller sollen historische Bücher und eine Uhr gefunden worden sein. Der hat aber eine Begründung für seine Unschuld. Erstens war er zur Tatzeit nicht in der Stadt, und zweitens soll es sich dabei um Erbstücke und schon vor längerer Zeit erworbene Sachen handeln. Für die Ermittler schien die Beweislage für einen Einbruch zwar sehr dünn. Doch es drängte sich der Verdacht auf Hehlerei auf.

Joachim Müller gestand, die Betrugsfälle begangen zu haben. Sein Neffe gestand nur eine der Körperverletzungen, wegen denen er angeklagt war. Gleich am ersten Verhandlungstag wurde das Verfahren nach der Feststellung der persönlichen Daten der Angeklagten, dem Verlesen der sechs Anklagen und der geringfügigen Einlassungen der Angeklagten für eine Beratungspause unterbrochen. Nach der Beratung verkündete das Gericht eine erste Feststellung. Die beiden Berufsrichter und die Schöffen regten an, die Verfolgung des Einbruchs in das Antiquitätengeschäft in Bezug auf Friedrich Müller einzustellen – die Kammer folgte dieser Empfehlung.

Übrig blieb dann nur noch der Vorwurf der Hehlerei. Sämtliche Verfahren gegen Joachim Müller und seinen Bruder Friedrich wurden eingestellt. Ein mögliches Strafmaß für die Taten würde sich nämlich im Zusammenhang mit der daraus notwendigen Gesamtstrafe nur unwesentlich auswirken. Joachim Müller befindet sich derzeit in Haft und muss auch noch bis 2020 einsitzen.

Tom Müller betreffend schlug das Gericht eine Verständigung vor. Bei einem Geständnis und glaubhafter Einlassung würde die Gesamtstrafe maximal 20 Monate Haft betragen. Am Mittwochnachmittag wurde weiterverhandelt. Weder Staatsanwaltschaft noch die Angeklagten wollten eine Erklärung zu den Anregungen des Gerichtes abgeben. Das Verfahren wird heute mit der Beweisaufnahme fortgesetzt. Wie aus Gerichtskreisen zu erfahren war, sind weitere Termine bis 8. Februar geplant.

*Namen von der Redaktion geändert

