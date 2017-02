Nur Könige am Königssee Drei deutsche Bob-Vierer auf dem Podest, davon zwei zeitgleich ganz oben – was für ein Spektakel. Doch der Bundestrainer denkt schon weiter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Ende jubeln sie alle, mehr oder weniger – und am meisten die beiden mit dem silbernen Henkelpott in der Hand. Francesco Friedrich (blaue Mütze) und Johannes Lochner fahren zeitgleich zum WM-Sieg. © dpa Am Ende jubeln sie alle, mehr oder weniger – und am meisten die beiden mit dem silbernen Henkelpott in der Hand. Francesco Friedrich (blaue Mütze) und Johannes Lochner fahren zeitgleich zum WM-Sieg.

Ganz nah dran sind auch die Zuschauer an der langen Geraden am Königssee, die zwei leichte Kurven und damit ihre Tücken hat. Francesco Friedrich beweist jedoch großes Fahrgefühl.

Natürlich haben sie vorher darüber geredet. Bei so einem knappen Rennverlauf, dieser Ausgeglichenheit und nicht zuletzt der großen Sympathie für die einen wie die anderen. „Am liebsten wäre es uns, wenn beide Gold gewinnen“, verrät Bob-Bundestrainer René Spies den Gesprächsinhalt der Besprechung mit den Assistenten und Technikern vor dem alles entscheidenden vierten Lauf bei der Weltmeisterschaft am Königssee.

Dass es aber tatsächlich so kommt, dass Francesco Friedrich und seine Mannschaft sowie Johannes Lochner mit seinem Team auf die Hundertstelsekunde genau die gleiche Gesamtzeit erzielen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit – erst recht bei vier Durchgängen auf der 1 240 Meter langen Kunsteisbahn. Doch die Uhr, das betonen die Schweizer Hersteller, arbeitet präzise wie unbestechlich, das Ergebnis bleibt trotzdem nahezu unglaublich. „Jetzt sind wir beide Weltmeister. Das Beste, was passieren konnte“, meint der Pirnaer Friedrich, ehe er Arm in Arm mit Lochner jubelt. „Unfassbar, so ein saugeiles Finale“, sagt indes der Lokalmatador, der ein paar Meter neben dem Königssee aufgewachsen ist.

„Ja, seid ihr denn wahnsinnig“, schreit wiederum der Bahnsprecher in sein Mikrofon, als die Entscheidung – aus deutscher Sicht – wie gewünscht gefallen ist. Zwei zeitgleiche Weltmeister im Viererbob hat es in den 93 Jahren dieser Disziplin noch nie gegeben, dass mit Nico Walther und seinen Anschiebern auch der dritte deutsche Bob auf das Siegerpodest fährt, ebenfalls nicht.

„Herausragend“, sagt danach Spies, der anders als sein Vorgänger Christoph Langen auch in Momenten höchster Glückseligkeit erstaunlich ruhig bleibt. Vermutlich denkt er schon weiter.

Im nächsten Jahr sind Olympische Spiele. Dann gilt’s erst richtig für eine Nischensportart wie Bob, wo der dritte WM-Lauf trotz Heimvorteil, deutscher Favoriten und großer Spannung nicht live im Fernsehen gezeigt wird. Das wissen sie seit der medaillenlosen Schmach von Sotschi 2014.

Wichtiges Signal vor Olympia

Für alle drei deutsche Piloten ist das erfolgreiche Abschneiden am Königssee dennoch ein wichtiger Triumph. Der Altenberger Walther, schon zweimal Junioren-Weltmeister im Rodeln, begnadet an den Lenkseilen und Geheimfavorit, verbessert sich nach einem fahrerisch unerwartet schlechten ersten Tag von Platz fünf auf drei – und lässt dabei die nicht minder starken Teams um den Letten Oskars Melbardis sowie Steven Holcomb hinter sich. „Yeeees, was für eine Aufholjagd. Für Gold hätte ich wohl noch zwei weitere Tage gebraucht“, meint Walther, den Kevin Kuske, Kevin Korona und Eric Franke angeschoben haben.

Nervenstark präsentiert sich auch Lochner, der als großer Favorit nach zwei Läufen noch 0,03 Sekunden vor Friedrich liegt, nach Lauf drei aber 0,01 Sekunden Rückstand hat und nach zweimal WM-Silber im Zweier sowie Bronze in der Vorwoche seinen ersten wichtigen Titel gewinnt.

Schließlich Friedrich. Der Seriensieger im Zweierbob, mit dem er schon zu vier WM-Siegen in Folge fuhr, hat nun auch im großen Schlitten bewiesen, dass er ein Großer ist. „Der Vierer-Titel ist eine Ecke mehr wert. Es ist schwerer, da muss wirklich alles passen“, betont der 26-Jährige und verweist auf seine Anschieber Candy Bauer, Martin Grothkopp sowie Thorsten Margis. Im Vorjahr hatten sie noch den ersehnten Titel um 0,04 Sekunden verpasst – trotz der 0,17 Sekunden Vorsprung vorm letzten Lauf. „Diesmal war es eine Punktlandung. Doch wir haben für Olympia noch viel zu tun“, sagt der größte König unter vielen kleinen Königen am Königssee, der sich mit dem Doppelsieg ein weiteres Kapitel in den Annalen seiner Sportart sichert. Jüngster Zweier-Weltmeister ist er ja auch.

Wenn man so will, ist es ein Sieg mit Ansage gewesen angesichts der Startnummer 11. Zweimal die eins, also zwei erste Plätze. Und wenn schon orakelt wird, dann richtig: Die Zweier-Sieger bei den bisherigen vier Weltmeisterschaften am Königssee sind in ihrer Karriere alle auch Olympiasieger geworden. Pyeonchang kann also kommen – findet selbst der Bundestrainer. „Wir haben drei sehr gute Piloten, der Konkurrenzkampf ist enorm. Und das beflügelt alle“, sagt Spies.

Noch einmal verdeutlicht er, was Friedrich, Lochner und Walther geschafft haben. „Es sieht immer recht einfach aus, jetzt wieder. Doch die WM ist der Höhepunkt. Da ist es an sich schon schwierig, zu diesem Zeitpunkt die Leistung abzurufen“, sagt der frühere Weltklasse-Pilot. Bei einer Heim-WM potenziert sich das alles aber noch, „weil man seit Monaten nur hört, dass die Deutschen Favoriten sind, dass man sich schon blöd anstellen muss auf der Heimbahn und so weiter. Der Druck ist wahnsinnig groß.“,

Gemerkt hat das Spies im Mannschaftshotel. Wo es sonst locker zugeht, herrscht gespielte Entspannung. „Bei den Mahlzeiten vor den Wettkämpfen kann man eine Stecknadel fallen hören. Da sieht man, welche Anspannung auf den Athleten lastet“, erzählt er. Und dann noch speziell dieser Eiskanal mit der langen Gerade, die gar keine echte Gerade ist – und deshalb abgesehen von der nervlichen Belastung über Sieg und Niederlage entscheidet.

Dass es am Ende zwei Sieger gibt, hält Sportdirektor Thomas Schwab für „ein sensationelles Szenario, doch bei den Siegprämien wird es ein teurer Spaß“.

