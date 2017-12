Nur knappe Mehrheit für den Haushalt Die Kreisräte haben abgestimmt – mit unterschiedlichem Ausgang.

Freiberg. Nur knapp die Hälfte der Kreisräte hat in ihrer vergangenen Sitzung dem neuen Haushalt ihre Zustimmung erteilt. Erst, nachdem sich die Mehrheit der Fraktionen geäußert hatte, sprach der Vorsitzende der CDU/RBV. Jörg Woidniok erklärte lediglich, dass die größte Fraktion im Kreistag dem Haushalt voll zustimme.

Die SPD-/Grüne lehnten den Plan, wie angekündigt, ab. „Wir bitten seit mehreren Jahren darum, dass die Kommunen mehr einbezogen werden“, begründete Fraktionschef Axel Buschmann. Er war enttäuscht, dass sich die CDU/RBV-Fraktion nicht inhaltlich zum Haushalt geäußert hat. „Entweder hat sie den Haushalt nicht in Gänze verstanden, oder aber sie war nicht willens oder fähig, diesen in der Diskussion zu verteidigen. Das ist beschämend. Ein Schlag ins Gesicht aller engagierten Kreisräte“, so Buschmann. Die Verabschiedung des Haushaltes mit 45 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen sowie elf Enthaltungen sei ein schlechtes Signal.

SPD-Kreisrat Sven Krüger wartet derzeit noch auf die schriftliche Vorlage der Erläuterung des Kreiskämmerers zu den Einwänden, die Krüger als Oberbürgermeister der Stadt Freiberg gegen den Haushalt vorgebracht hatte. „Ich werde dann zusammen mit dem Stadtrat über eine rechtliche Überprüfung entscheiden“, informierte Krüger. Wie es weitergehe, werde voraussichtlich im ersten Quartal 2018 feststehen. Für die Bergstadt geht es um einen Betrag von 17 Millionen Euro. „Das ist mit Abstand die höchste Kreisumlage“, so Krüger.

Ablehnung auch von den Linken

Auch die Fraktion Die Linke lehnte den Haushalt ab. „Ich habe das erste Mal in 27 Jahren als Kreispolitiker so eine Verfahrensweise bei der Abwägung von Einwänden erlebt“, zeigte sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Krause erstaunt über die Ereignisse beim Kreistag. Die Kreisräte seien unter Druck gesetzt worden. „Das Ganze war unter der Gürtellinie“, so der Roßweiner, der auch im Stadtrat sitzt. Die Ablehnung des Haushaltes beziehe sich vor allem auf die Kreisumlage. „Die Art und Weise, wie mit den Kommunen als Solches umgegangen wird, kann ich nicht gut heißen“, äußerte Krause. Trotzdem sei nicht alles schlecht am Haushalt: Die Linke begrüße zum Beispiel die Änderungen bezüglich des Schülertickets sowie die neue Sportförderrichtlinie.

Vertreter der Freien Wähler begrüßten es, dass der Haushalt einmal auf den Prüfstand kam und hinterfragt wurde. (DA/mf)

