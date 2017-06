Nur knapp dem Tornado entkommen Sturmböen ziehen wenige Minuten entlang der B 98 – riesige Schäden.

Diese Eiche stürzte aufs Ärztehaus in Schönfeld und beschädigte das Dach.

Entwurzelt: Blaufichte in Weißig a.R.

Abgeknickt: Pappel in Schönfeld

Es ist wie ein Fluch. Als Hamburg am Nachmittag einen Tornado-Toten meldete und Berlin wenig später den Ausnahmezustand ausrief, kamen bei den Großenhainern zur Kaffeezeit die Tornadobilder von 2010 hoch. Kurz nach 16 Uhr verdunkelte sich schlagartig der Himmel über Großenhain, Böen kamen auf, eine Mülltonne wirbelte es plötzlich auf der Meißner Straße weg, von irgendwo flog ein Pappkarton durch die Luft und stand für Sekunden scheinbar still in der Luft. Luftverwirbelungen Da liefen längst die Sirenen heiß.

Sirko Proy aus Schönfeld, gerade diensthabender Kreisbrandmeister, konnte nur noch registrieren, wie ein Einsatz nach dem anderen über seinen Ticker einlief. Auch für Kreisbrandmeister Ingo Nestler war der Feierabend gestrichen, so wie für all die Einsatzkräfte im Großenhainer Land, die plötzlich von überall her alarmiert wurden. Zabeltitz, Treugeböhla, Strauch – dann wurden die Großenhainer Kameraden nach Lampertswalde geschickt. Bei Kronospan hatte es durch den Sturm im MDF-Plattenwerk einen Fehlalarm ausgelöst – gerade sollte im Werk die Führung zur „Langen Nacht der Industrie“ beginnen. Das war immerhin schnell geklärt. Stattdessen wurde die Drehleiter dringend in Kraußnitz gebraucht. Ein großer Baum war dort auf ein Haus im alten Gutshof gefallen. Zum Glück kam kein Mensch zu Schaden. Die Unwetterböe war von Berlin ins Großenhainer Land hinein gezogen und wanderte dort fast exakt die B 98 entlang.

Besonders getroffen hat es diesmal Oelsnitz, wo aus einem Trafohaus sämtliche Leitungen samt Mauer durch umstürzende Pappeln herausgerissen waren. Der Strom fiel erneut großflächig in den Gemeinden aus. Im Kraußnitzer Schlosspark wurden etliche Bäume entwurzelt. In Linz traf es eine schöne alte Baumallee – wie groß die Schäden im Schönfelder Schlosspark sind, steht noch nicht fest. 15 alte stattliche Bäume sind hier umgefallen. Bürgermeister Hans-Joachim Weigel meldete große Schäden im gesamten Gemeindegebiet. Auf das Landambulatorium Schönfeld ist ein Baum gestürzt, das Dach wurde schwer beschädigt. Auch den Damm am Schäferteich hat es erwischt. Die Sackaer Schützen trauten ihren Augen kaum, als in wenigen Minuten das Dach ihres Schützenstandes weg war.

An der Liegaer Straße in Schönfeld wurde teilweise die Schwarzdecke durch die Wurzeln der Bäume herausgerissen. Die Straße zwischen Liega und Schönfeld war dadurch nicht befahrbar, die Bundesstraße wurde zwischen Schönfeld und Sacka gleich komplett gesperrt. Die Feuerwehrleute kamen mit dem Sägen gar nicht hinterher. Gegen 19 Uhr kam, wie von Ingo Nestler am Wetterradar vorausgesehen, der zweite Unwetterschub. In strömendem Regen mussten die Kameraden weiter umgefallene Bäume wegsägen. Das Enso-Einsatzteam hat nun wieder alle Hände voll zu tun im Großenhainer Land.

