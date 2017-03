Nur keine Stille Die Dresdner Volleyballerinnen starten in die entscheidende Saisonphase und haben einen großen Wunsch an die Zuschauer.

Katharina Schwabe spielt eine starke Saison, hadert trotzdem oft mit sich – manchmal mit den Fans. © kairospress

Das letzte Spiel ist aus den Köpfen, die Fragen aufwerfende Niederlage gegen Münster aufgearbeitet. Statt seinen Volleyballerinnen einen freien Tag zu streichen, wie es DSC-Trainer Alexander Waibl daraufhin vorhatte, gönnte er ihnen überraschend sogar einen Tag mehr Ruhe. Ungewöhnliche Situationen fordern ungewöhnliche Maßnahmen. „Die Mädels sind heiß und wahnsinnig erholt im Kopf zurück im Training“, erklärt Waibl, der in der Auszeit seinen kranken Sohn Mika aufpäppelte.

Wenn am Samstag, 17.30 Uhr, mit der ersten von maximal drei Viertelfinalpartien gegen Vilsbiburg die Play-offs starten, heißt es für Waibl: „Alles ist möglich.“ Sein Team habe noch immer taktische, technische und emotionale Defizite, findet er, „aber wir haben Mechanismen entwickelt, damit umzugehen. Wir sind jetzt so gut, wie die ganze Saison noch nicht“.

Für den 48-Jährigen sei das eingetreten, was er nach dem großen Umbruch bereits vor dem ersten Ligaspiel betont hatte. „Es wird eine schwierige Saison, es ist weniger Geld für die Mannschaft da, wir müssen also kleinere Brötchen backen. Aber wir wollen in der Situation sein, um die Meisterschaft mitzuspielen – und das sind wir.“

Die Selbstverständlichkeit der vergangenen beiden Spielzeiten, als der DSC von Sieg zu Sieg eilte und 2016 sogar das Double gewann, konnte man nicht voraussetzen. Doch ein Teil der Zuschauer hatte dass offensichtlich erwartet. „Uns ereilt der Fluch der guten Tat der letzten Jahre, dass sich die Zuschauer auf die Backen setzen und sagen: Bespaßt uns mal und schenkt uns den Titel“, meint Waibl, der zuletzt dreimal Meister wurde.

In den vergangenen Monaten hat die Mannschaft hin und wieder negative Stimmungen von den Rängen gespürt. An Waibl prallen diese störenden Zwischenrufe und vereinzelten Pfiffe mittlerweile ab. Er hat sich damit abgefunden, „einen Tag bist du der König“, meint er, „und dann machst du ein schlechtes Spiel und bist der Depp“. Seine Spielerinnen haben für die Atmosphäre in der Halle jedoch sensiblere Antennen. „Wir nehmen es schon wahr, wenn es mucksmäuschenstill ist und dann ein Oh kommt. Das fühlt sich komisch an. Wir wissen selbst, dass drei Fehler in Folge doof sind. Dafür brauchen wir keine Hinweise von außen“, erklärt Katharina Schwabe. Die Angreiferin habe manchmal das Gefühl, „dass der Stammfan übersieht, dass neun neue und nur drei Spielerinnen aus der vorigen Saison dabei sind“.

Waibl hat eine „enge Symbiose“ zwischen Fans und dem Team festgestellt. „Die Zuschauer haben einen riesigen Einfluss auf den Ausgang, in dem sie den Spielerinnen Sicherheit vermitteln.“ Hinzu kommt, dass seine Volleyballerinnen diese Saison vermutlich empfindlicher auf Zwischentöne reagieren, weil sie sich ihrer Stärken nicht immer bewusst sind. Vor allem emotionale Typen wie Schwabe, Mareen Apitz und Myrthe Schoot verstehen jedes Wort von den Rängen. „Als Fan musst du eigentlich denken wie das Team. Du willst den maximalen Erfolg, also musst du auch das Maximale aus dir rausholen“, findet Waibl.

Der DSC wird gegen Vilsbiburg versuchen, mit druckvollen Aufschlägen den Gegner gar nicht in die Partie kommen zu lassen. Fehler zu riskieren, gehört zur Taktik. „Wenn die Zuschauer jedoch mit Ah’s und Oh’s beginnen, ist es für den Gegner so leicht zu gewinnen“, glaubt Waibl. Stattdessen wünscht sich Kapitän Schwabe viel Unterstützung. „Wenn es in der Halle laut ist, die Zuschauer uns pushen, gehen wir automatisch einen Schritt weiter.“

