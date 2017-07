Nur keine hässliche Brache Das Asylbewerberheim auf dem Querweg wird geschlossen. Wo die Bewohner hinziehen, steht noch nicht endgültig fest. Auch nicht, was mit der Fläche wird.

Spannende Frage. Viele Weinböhlaer wollen wissen, wie es mit dem Grundstück Querweg 13 in Weinböhla weitergeht, wenn das dortige Asylbewerberheim schließt. © Norbert Millauer

Dass die Tage des Flüchtlingsheims gezählt sind – Gabriela Voigt hat es geahnt. Sie gehört zum Verein Weinböhla hilft. Der sieht als seine Aufgabe, in Not geratene Menschen der Gemeinde zu unterstützen. Besonders Flüchtlinge, von denen viele im Heim auf dem Querweg 13 leben.

Doch nun kommen deutlich weniger Flüchtlinge als angekündigt. Und so hat der Kreistag beschlossen, das Heim zu schließen. Aber zum einen ist es noch nicht zu, sagt Gabriela Voigt, nach den Konsequenzen für den Verein befragt. Zum anderen haben Vereinsmitglieder Patenkinder unter den Flüchtlingen. Diese Arbeit geht ebenso weiter wie andere Aktivitäten. Die Lesung am 28. September im Lutherhaus Weinböhla zu einem Buch über junge Migrantinnen und Migranten. Die Treffen im Begegnungscafé. Außerdem helfen die Weinböhlaer anderen Initiativen.

Der Verein hat also weiter zu tun. Auch wenn das Asylbewerberheim auf dem Querweg schließt. Schon seit Mitte 2016 gibt es deutlich weniger Zuweisungen an den Landkreis, heißt es im Kreistagsbeschluss. 1 142 Menschen hätte der Kreis nach ursprünglichen Berechnungen dieses Jahr unterzubringen. 205 Asylsuchende kamen. Und es sei nicht erkennbar, dass sich die Zahlen in den nächsten Monaten merklich ändern würden, heißt es von der Verwaltung. Deshalb reduziert sie die Kapazitäten, auch weil es vom Land für nicht genutzte vorgehaltene Plätze kein Geld gibt.

Die SZ wollte vom Landratsamt wissen, was die Schließung in Weinböhla genau bedeutet. Bisher stehen lediglich die Eckpfeiler zur Planung fest, informiert Amtsleiterin Barbara Schwedler vom Ausländeramt. Die Kündigung des Betreibervertrages für das Heim im Querweg 13 in Weinböhla werde zum 31. Dezember dieses Jahres ausgesprochen. Der Auszug der dort untergebrachten Menschen müsse bis spätestens zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein.

Bislang hieß es, die Weinböhlaer Heimbewohner sollen in das nach der Brandsanierung wieder öffnende Heim Kötitzer Straße in Radebeul umziehen. Ob dort alle unterkommen oder ob noch andere Varianten geplant sind, so die Frage der SZ. „Der Umzug nach Radebeul würde sich dabei in den meisten Fällen anbieten, dies ist jedoch immer von den individuellen Umständen abhängig und richtet sich zudem nach dem Fertigstellungszeitpunkt des wiederaufgebauten Heimes“, so Barbara Schwedler.

Nach aktueller Planung geht das Amt von einer Fertigstellung zum 1. Oktober aus. Das setze jedoch voraus, dass der Wiederaufbau ohne Verzögerungen und Probleme verläuft, sagt die Amtsleiterin.

Ihren Angaben zufolge sind in Weinböhla aktuell 87 Personen untergebracht. „Da das wiederaufgebaute Heim in Radebeul über 110 Plätze verfügen wird, wäre ein Umzug aller Heimbewohner von Weinböhla nach Radebeul möglich.“

Eigentümer des Grundstücks in Weinböhla ist der Landkreis. Was er mit der Fläche genau vorhat, war nicht zu erfahren. „Zur weiteren Nutzung sind dem Ausländeramt noch keine Pläne bekannt. Wir behalten jedoch die Option zur Erweiterung im Hinterkopf, welche für den Fall, dass wieder mehr Asylunterkünfte benötigt werden, vom Kreistag beschlossen wurde“, so Amtschefin Schwedler. Und ergänzt, dass dann der Begriff Erweiterung nicht mehr ganz passend wäre. „Es würde sich dann eher um einen Ersatz handeln.“

Aktuell sei das jedoch noch nicht abschätzbar. „Hier müssen wir die weiteren Entwicklungen abwarten.“

Das Heim in Weinböhla – zum 1. September 1995 in Betrieb genommen – ist nicht nur die älteste Gemeinschaftsunterkunft im Kreis Meißen. Es ist auch sehr sanierungsbedürftig. Das hatte schon der sächsische Heim-Tüv vor drei Jahren ergeben. Der damalige Ausländerbeauftragte Gillo empfahl daraufhin die Schließung. Mit der Flüchtlingswelle kamen Pläne fürs Erweitern und Sanieren. Nun das Aus, falls nicht doch wieder mehr Unterkünfte nötig werden.

Und was sagt die Gemeinde zu diesen Aussichten? Sie möchte Hauptamtsleiterin Julia Schneider zufolge gern eine sinnvolle Nachnutzung. Was den Weinböhlaern gar nicht gefallen würde: Ein Schandfleck, eine hässliche Brache, eine Ruine, die vor sich hin dümpelt. Die Fläche könnte beräumt und renaturiert werden, so der Vorschlag. Für die Gemeinde wäre auch eine touristische Nachnutzung vorstellbar.

Ein Gesprächsthema zwischen der Gemeinde und dem Landkreis war die Perspektive des Querwegs 13 bisher jedenfalls noch nicht.

