Nur Kaninchen zum Vereinsjubiläum Der Zuchtverein Niederbobritzsch darf zum 125-jährigen Bestehen kein Rassegeflügel ausstellen. Küken sind dennoch zu sehen.

Ausschließlich Rassekaninchen und – wegen der grassierenden Vogelgrippe – keine Rassevögel wird der Verein in Niederbobritzsch am Wochenende zeigen. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Der Zuchtverein Niederbobritzsch wird in diesem Jahr 125. Zum Jubiläum wollte der Verein mit 34 Mitgliedern an diesem Wochenende eine Rassegeflügel-und Rassekaninchenausstellung in Niederbobritzsch bei Freiberg veranstalten. Doch wegen der Vogelgrippe und der anhaltenden Stallpflicht im Freistaat darf bei der Schau kein Geflügel gezeigt werden.

Daher beschränkt sich der Verein darauf, zum Jubiläum vom Freitag bis Sonntag eine Kaninchenschau in der Turnhalle in der Bahnhofstraße durchzuführen. Rund 200 Tiere verschiedener Rassen und Farbenschläge werden an den drei Tagen gezeigt, darunter Häsinnen mit Jungtieren. „Das wird ein Highlight für unsere kleinen Besucher“, so der Vereinsvorsitzende Rolf Schneider. Auch eine Malecke ist geplant. Ferner sei der Schaubrüter mit schlüpfenden Küken genehmigt worden. Und auf den 1000. Besucher wartet ein Präsent.

Der Zuchtverein war am 1. April 1892 von 17 Männern in der Gaststätte „Goldener Löwe“ gegründet worden. Bereits seit 1883 züchtete Robert Louis Neubert in Niederbobritzsch Zwerg-Brahmas, die größte bekannte Zwerghuhnrasse. Er machte den Ort so über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Laut Verein fusionierte der Rassegeflügelverein 1934 mit den Niederbobritzscher Kaninchenzüchtern. Die Rassekaninchenzucht hat dort eine 105-jährige Tradition. Bei einer Festveranstaltung in diesem Mai wollen die Niederbobritzscher Züchter dieses Doppel-Jubiläum feiern. (SZ/skl)

Geöffnet ist die Rassekaninchenausstellung am Freitag, 13 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 17 Uhr und Sonntag 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro.

