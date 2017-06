Nur jeder Fünfte zahlt Gewerbesteuer Die Gewerbesteuer macht in Zittau 20 Prozent der Einnahmen aus. In diesem Jahr plant die Stadt mit neun Millionen – eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Symbolbild © Oliver Berg/dpa

Rund 400 der 2 050 in Zittau ansässigen Firmen und Selbstständigen zahlen Gewerbesteuern. „370 mit Kleinbeträgen und 30 mit Höchstbeträgen ab 50 000 Euro“pro Jahr, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mit, nachdem das Thema im Stadtrat angesprochen worden war. „1 650 Gewerbetreibende erhalten einen ‚0‘-Bescheid.

Die Gewerbesteuer geht direkt in die Stadtkasse. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen aller Kommunen. In Zittau macht sie rund 20 Prozent aller Einnahmen aus. Im vergangenen Jahr bekam die Stadt von den Gewerbetreibenden rund 8,4 Millionen Euro Steuern, in diesem Jahr plant sie mit neun Millionen. (SZ/tm)

