Nur halber Schutz Die Gemeinde Lohmen stellt ein Konzept zum Flutschutz des Liebethaler Weges vor. Das kommt nicht bei allen Mühlsdorfern gut an.

Links neben der Straße sieht das Konzept eine Mulde vor. Dafür müsste hier der Zaun weichen. © SZ/N. Riegel

Die Gemeinde Lohmen hat im letzten Technischen Ausschuss ein Konzept präsentiert, das, sollte es umgesetzt werden, wild abfließendes Oberflächenwasser am Liebethaler Weg eindämmen soll. Das hatten sich die Anwohner in Mühlsdorf gewünscht. Das Ergebnis der Planung hatten sie sich aber anders vorgestellt.

Denn der von einem Ingenieurbüro entworfene Plan sieht vor, nur die Häuser vor Starkregen und Schneeschmelze zu schützen, die unterhalb, also südlich der Straße stehen. Dafür müssten aber die Grundstücke oberhalb, also am Berg, rund zwei Meter ihres Eigentums einbüßen, damit dort ein Abfluss entstehen kann. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anwohner zustimmen, einen Teil ihres Grundstücks zu verkaufen, wenn sie gar nichts davon haben. Das Wasser würde doch weiter durch ihre Gärten fließen“, kommentiert ein Anwohner während der Diskussionsrunde.

In dem Konzept ist der Bau einer Schotterrasenmulde vorgesehen, die bergseitig neben der erst kürzlich sanierten Straße angelegt werden soll. Das Wasser, das von den Feldern herabläuft, würde über die Grundstücke nördlich der Straße ablaufen, darin gesammelt und über mehrere Kanäle zur Wesenitz abgeleitet werden. Die Baumaßnahme würde solch starken Regenfällen standhalten, wie sie theoretisch aller 50 Jahre auftreten. Für die Mulde müsste neben der Straße Platz gemacht werden, mehr als zwei Meter. Das würde bedeuten, dass Mauern weggerissen, Büsche weichen und Zäune versetzt werden müssten. Das Vorhaben würde rund 100 000 Euro verschlingen, mehrere Tausend Euro müssten außerdem für den Erwerb der Grundstücksteile und die Wiederherstellung der Einfriedungen eingerechnet werden.

Warum kann das Wasser nicht schon am Feld durch Gräben abgefangen werden, fragen die Anwohner. „Weil eine solche Lösung viel zu teuer wäre“, antwortet Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Die Idee wurde bereits vor einigen Jahren berechnet. Kosten: 800 000 Euro. Mit kaum einer Chance auf Fördermittel, weil am Liebethaler Weg nur Gefahr für Eigentum, nicht aber für Leib und Leben durch das Wasser besteht.

Die Gemeindeverwaltung wartet jetzt erst einmal auf die Reaktionen der Mühlsdorfer. Dann könnte das Konzept in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen angeschoben werden. Mildner weiß, dass er für die Umsetzung auf die Zustimmung aller betroffenen Anwohner angewiesen ist. „Weigern sich Eigentümer, einen Teil ihres Grundstücks zu verkaufen, kann das Konzept nicht umgesetzt werden. Es funktioniert nicht mit Lücken.“

