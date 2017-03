Nur für Notfälle Ob Zeckenbiss oder Herzinfarkt: In der Notaufnahme entscheidet sich, wie es mit einem Patienten weitergeht.

Oberarzt Dr. Stephan Förster leitet die Notaufnahme am Riesaer Elblandklinikum. Auf der Liege oben werden die Patienten erstbegutachtet, um festzustellen, wie dringend ein Fall ist. © Lutz Weidler

Ein kleiner OP-Saal inklusive Beatmungs- und Röntgengerät, ein Raum für besonders ansteckende Krankheiten, ein Zimmer speziell zum Eingipsen und eines für die urologischen Untersuchungen: Die Notaufnahme am Riesaer Elblandklinikum ist im Grunde ein Krankenhaus im Krankenhaus. Aus gutem Grund, sagt der leitende Oberarzt Dr. Stephan Förster. Schließlich zählt bei manchem Patienten jede Minute.

In den frühen Morgenstunden geht es noch vergleichsweise ruhig zu. „Um diese Zeit kommen meist ältere Patienten, unter anderem Bewohner der Pflegeheime zu uns“, erklärt der Oberarzt. So richtig stressig wird es aber meistens erst ab der Mittagszeit, wenn die Sprechzeiten der Hausärzte dem Ende entgegengehen.

Zwischen 80 und 120 Patienten werden jeden Tag in der Notaufnahme behandelt. Die Spanne der Beschwerden ist groß. „Vor allem bei Kindern sind es häufiger heftige Bauchschmerzen und damit der Verdacht auf Blinddarmentzündung.“ Die würden meist gleich an die Pädiatrie weiterverwiesen. Bei Erwachsenen seien neben Arbeits-, Sport- und anderen Freizeitunfällen vor allem Rücken- und Gelenkbeschwerden häufig. „Man merkt auch, dass die Bevölkerung altert.“ Im Grunde richte sich die Art der Fälle auch stark nach der Saison. „Jetzt im März und April sind beispielsweise Motorradstürze wieder häufiger“, erläutert Dr. Förster. Im Sommer komme es hingegen öfter vor, dass Senioren mit Kreislaufbeschwerden und hohem Flüssigkeitsbedarf in die Notaufnahme eingeliefert werden.

Von den laufenden Bauarbeiten im Elblandklinikum sind auch die Mitarbeiter der Notaufnahme betroffen. Besonders auffällig ist das an der Zufahrt, an der die Krankenwagen ankommen. Die musste um einige Meter an eine andere Seite des Gebäudes verlegt werden. Damit die Stelle vor Wind und Wetter geschützt ist, haben die Elblandkliniken zusätzlich ein überdachtes und seitlich abgehangenes Gerüst aufstellen lassen. Der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes musste wiederum diesem improvisierten Eingang weichen. Auch eines der insgesamt sechs Behandlungszimmer musste etwas verkleinert werden. „Dort ist jetzt eine Wand eingezogen worden, darum haben wir nur noch zwei statt drei Überwachungsliegen zur Verfügung.

Und es dringt leider kein Tageslicht mehr herein, weil die Fenster alle an dieser Wand waren.“ Auch mit den Arbeiten selbst müssen er und seine Kollegen sich arrangieren. „Schmutz und Staub sind keine größeren Probleme“, sagt der Oberarzt. Der Baulärm schon eher. „Gerade wenn gebohrt wird, ist das für die Patienten schon schwierig. Die zeigen aber in aller Regel sehr viel Verständnis.“ Und wenn die Ärzte bei ihrer Arbeit einmal absolute Ruhe brauchen, etwa bei der Reanimation oder beim Abhören, dann lasse sich auch immer mit den Arbeitern reden.

In der Riesaer Notaufnahme ist freilich längst nicht jeder Fall eine Frage von Leben und Tod. „Oft stellen sich auch Patienten mit leichten und zum Teil auch länger bestehenden Beschwerden in der Notaufnahme vor, ohne vorher den Hausarzt kontaktiert zu haben.“ Dr. Stephan Förster zeigt dafür Verständnis. „Ich vertrete die Ansicht, dass allein der Patient festlegt, wie dringend die Behandlung ist.“ Bei vielen Menschen, die sich auf den Weg in die Notaufnahme machen, seien Schmerzen, Leidensdruck oder Verunsicherung nun einmal groß. „Es ist daher für mich eine Selbstverständlichkeit, dass alle Patienten behandelt werden.“

Nur die Wartezeiten könnten eben variieren. Denn wer in der Notaufnahme ankommt, der wird zunächst nach dem sogenannten „Manchester-Triage-System“ in Augenschein genommen. „Dann erfolgt eine Einteilung der Patientenfälle und deren farbliche Kennzeichnung im Computersystem. Rot kategorisierte Fälle sind Notfälle und bedürfen einer sofortigen Behandlung, Blau kategorisierte Fälle sind nicht dringend. Dahinter steht nichts anderes als die Festlegung, in welcher Dringlichkeit und somit Reihenfolge die Behandlung erfolgt.“ Es kann deshalb schon vorkommen, dass jemand zwei Stunden warten muss, und andere vor ihm drankommen, die sich später in der Notaufnahme vorgestellt haben. „Und die durch den Notarzt und Rettungsdienst zudem noch eingelieferten akuten Notfälle sehen die Leute im Wartezimmer ja überhaupt nicht.“

Vom Neubau wird die Notaufnahme direkt profitieren. „Wir werden dann mehr Platz haben“, so der leitende Oberarzt. Auch viele Wege werden sich im neuen Domizil verkürzen. Und die Krankenwagen werden dann in einer geschlossenen Anfahrtshalle ankommen. Dafür nehmen die Mitarbeiter der Notaufnahme die derzeitigen Entbehrungen sicher gern in Kauf.

