Nur fliegen ist schöner Als Fluglehrer sorgt Gerd Schaufelberger dafür, dass Drohnen nicht bedrohlich werden.

Per Fernbedienung hat Gerd Schaufelberger seine Drohne im Griff. Für den Fall eines Absturzes oder Fehlmanövers müssen Piloten versichert sein. © Sven Ellger

Auf die Bodenhaftung kam es an. Wenn Gerd Schaufelberger seine ferngesteuerten Autos über den Asphalt sausen ließ, sollten sie gut in der Kurve liegen. Die Flitzer schraubte er als Knirps selbst zusammen. Abzuheben reizte ihn auch später kaum. „Fliegen war für mich immer nur Mittel zum Zweck“, sagt der 42-Jährige.

Dreißig Jahre später hebt er vorsichtig ein filigranes Konstrukt von der Halterung an der Wand seines Büros. Ohne Räder. Dafür mit Propeller. Ganz eindeutig ein Flugobjekt. Die Drohne Typ Horus, entwickelt mit seinen beiden Firmenpartnern und unterstützt vom Fraunhofer Institut. Der Platz gleich neben Horus gehört dem Korpus des neuen Flächenflugzeuges Wirus. Gerd Schaufelberger hat das Mittel zum Zweck des Fliegens für sich entdeckt.

Vor zehn Jahren führte die Liebe den studierten Informatiker von Karlsruhe nach Dresden. Zunächst arbeitete er als Programmierer, hatte aber bald Grund, seine Gabe zur Problemlösung für eine neue Existenz zu verwenden. „Meine Freundin studierte damals noch und absolvierte ein Praktikum in einem Unternehmen, das auf Fernerkundung spezialisiert war“, erzählt er. Erkundung aus der Ferne hieß in diesem Fall, mit einer Kamera ausgestattete Drohnen flogen beispielsweise über landwirtschaftliche Nutzflächen. Anhand der Foto- und Filmaufnahmen ließen sich unter anderem Bodenstrukturen berechnen. Das ist heute nicht viel anders. „In den USA ermittelt man mithilfe von Drohnen die bevorstehende Maisernte und daran orientiert sich dann der Börsenkurs“, erklärt Gerd Schaufelberger.

Weil aber zu jener Zeit die Drohne und ihre Möglichkeiten ein noch junges Unterfangen war, funktionierte nicht alles optimal. „Wir haben uns gedacht: Lässt sich diese Technik nicht noch besser entwickeln und erfolgreicher einsetzen?“ Aus Ehrgeiz und Neugier entstand schließlich die Firma Airclip, die inzwischen auf Entwicklung, Verkauf, Service und Schulungen spezialisiert ist.

Gerd Schaufelberger ist Drohnenfluglehrer. Ab Oktober muss jede mindestens 250 Gramm schwere Drohne eine Plakette mit Namen und Adresse des Halters tragen. Piloten, die eine Drohne fliegen lassen wollen, die inklusive Fracht zwei Kilogramm und mehr wiegt, brauchen einen Drohnenführerschein. Dafür haben Gerd Schaufelberger und seine Airclip-Kollegen in Zusammenarbeit mit einem Firmenverbund einen Lehrplan entwickelt und ein Lehrbuch geschrieben. Zu den Lernkomplexen gehören Themen wie Luftraum, Bildrechte, Privatsphäre, Meteorologie, Aerodynamik, Navigation, Elektronik und Versicherungsfragen. „Wir bieten Wochenendseminare an“, sagt Gerd Schaufelberger. Die beginnen sonnabends acht Uhr mit einem Schwung in die frische Luft, in Form von Flugpraxis. „Wir trainieren zunächst das Navigieren ohne Automatikfunktion.“ Die meisten Drohnen lassen sich per Knopfdruck auf der Fernbedienung starten und landen. So aber bleibt das Gefühl dafür, wie sich der Flugkörper verhält, auf der Strecke. Erst wenn die künftigen Piloten gut mit ihren Koptern zurechtkommen, befassen sie sich mit technischen und rechtlichen Details. Insgesamt 250 Fragen müssen die Flugschüler schließlich beantworten können. Per Kreuzeltest werden 50 davon in der einstündigen Prüfung abgefragt.

„Zu uns kommen Dachdecker, Fotografen, Mitarbeiter von Vermessungsfirmen, aber auch Rentner, die sich ein neues Hobby erschließen“, sagt Gerd Schaufelberger. Mithilfe einer Drohne lassen sich Fotos von Dachstühlen machen, die der Handwerker nutzt, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Selbst die Luft lässt sich in verschiedenen Höhen untersuchen, wenn die Drohne ein Partikelmessgerät mitführt. „Sogar ein Bildhauer war bei uns, der mit der Drohne große Skulpturen untersucht, um deren Restaurierung zu planen“, erzählt der Fluglehrer.

Aus dem Freizeitspaß tüftelnder Modellflieger ist eine Industrie geworden. So wie Gerd Schaufelberger einst ferngesteuerte Autos bastelte, ließen sich Hobbypiloten alles Mögliche einfallen, um ihre Mini-Kopter abheben zu lassen. Das taten sie auf Flugfeldern, wo es die Öffentlichkeit kaum interessierte. Inzwischen dokumentieren Bauherren und Architekten ihre Sanierunsgfortschritte an Gebäuden mit fliegenden Kameras.

Dass sie dabei ihre Drohne immer im Blick haben müssen und unter welchen Umständen sie auch mal blind fliegen dürfen, das bringt ihnen Gerd Schaufelberger bei. Ebenso wie all die verbotenen Gegenden: Naturschutzgebiete, Industrieanlagen, große Behörden, Flugplätze, Wohngrundstücke, Menschengruppen – mögliche Sondergenehmigungen inklusive. Der Alltag gewinnt eine neue Perspektive.

