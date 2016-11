Nur eins ist schlimmer als eine HIV-Infektion Zum Welt-Aids-Tag erzählt ein Dresdner von seinem Leben mit dem Virus.

Die Neu-Infektionen bei HIV in Dresden steigen wieder. Die Kampagne zum Welt-Aids-Tag will jedes Jahr am 1. Dezember über die Krankheit und die Prävention informieren. © dpa

Eigentlich wollte Jonas Michael (Name geändert) Erzieher werden, jetzt sitzt er an der Kasse einer Cafeteria. Lügen kam für ihn nicht infrage, daher ging er zu Beginn seiner Ausbildung in die Offensive. „Ich habe HIV“, erzählte er seinen Kollegen. Da er seine Ausbildung in einem Erlebniskindergarten absolvierte, sollten die Bescheid wissen. Schnell schneidet man sich mal in den Finger oder fällt beim Klettern vom Baum – Blut könnte tropfen.

Die Neuigkeit machte im Team die Runde, seine Chefin erzählte es auch Kollegen von außerhalb. Jonas bemerkte immer öfter komische Blicke, plötzlich achteten die Kollegen darauf, aus welcher Tasse der 21-Jährige trank, welches Messer er benutzte. Seine Chefin wollte ihn dann loswerden, versetzte ihn an die Kasse der Cafeteria. Der Frieden im Team wäre gestört.

Infiziert hat sich Jonas vor zwei Jahren beim ungeschützten Sex mit einem Mann. Details weiß er nicht. Der 21-Jährige aus dem Dresdner Osten ist damit nicht allein. Die Neu-Infektionen sind in den vergangenen zwei Jahren wieder gestiegen. 2016 infizierten sich laut Robert-Koch-Institut 25 Menschen in Dresden, 2015 waren es 48. Alarmierende Zahlen – 2004 steckten sich im gesamten Jahr nur zwölf Betroffene an, 2005 waren es 14. In ganz Deutschland leben derzeit rund 84 700 Menschen mit HIV, 2 200 in Sachsen. 460 Betroffene starben bundesweit 2015 an der Krankheit.

Die Medizin hat in den letzten zehn Jahren auf dem Gebiet große Fortschritte gemacht. Wird die Infektion früh erkannt, ist die Lebenserwartung von HIV-Patienten inzwischen genauso hoch, wie die von Nichtinfizierten, so Dieter Teichmann, Infektologe am Krankenhaus Neustadt und der führende Mediziner auf diesem Gebiet in Dresden. Neue Medikamente drücken den Virus bis unter die Nachweisgrenze, Nebenwirkungen von den Tabletten wie Übelkeit und Erbrechen sind längst nicht mehr so stark.

„Die Diskriminierung ist heute ein viel größeres Problem als die HIV-Infektion an sich“, so Christian Willno, Berater bei der Aids-Hilfe. In seiner Verzweiflung über den drohenden Jobverlust wandte sich auch der angehende Erzieher Jonas Michael an die Beratungsstelle. Erzählt ein Betroffener Kollegen oder Bekannten von seiner Infektion, kommen abstruse Ängste zutage. „Die Kollegen fürchten, sich über die gemeinsame Nutzung von Gläsern in der Teeküche oder der Toilette anzustecken“, so Willno. Das sei unmöglich, mit HIV könne man sich nur über direkten Kontakt mit Blut oder beim Sex anstecken. Ebenso groß sei die Angst, dass die Betroffenen nicht so leistungsfähig sein könnten, erzählt Willno. Er und sein Kollege Uwe Tüffers raten ihren Klienten, die Information nicht sofort mit jedem zu teilen. „Dresden ist an vielen Ecken noch zu konservativ“, sagte Christian Willno. Erzählt ein positiv Getesteter von der Krankheit, müsse er oft Wildfremden alles erklären, die Ängste nehmen. Das kostet viel Kraft.

Längst infizieren sich nicht mehr hauptsächlich homosexuelle Männer mit dem HI-Virus. Heterosexuelle Männer und Frauen sind genauso betroffen. Ein neues Problem, mit dem es die Sozialpädagogen bei der Aids-Hilfe immer häufiger zu tun haben, sind Drogenkonsumenten, vor allem Crystalabhängige. Im Rausch vergessen sie zu verhüten, eine Ansteckung ist möglich. Ähnlich wie Heroin-Süchtige tauschen schwer abhängige Crystal-Konsumenten die Nadeln, ein häufiger Weg, sich zu infizieren.

Jonas Michael kämpft inzwischen mit einem Anwalt um seine Ausbildung. Er will sie um jeden Preis abschließen.

zur Startseite