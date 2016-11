Nur eingeschränkter Winterdienst Um Geld zu sparen, wird nicht jede Straße geräumt. Es muss trotzdem niemand fürchten, einzuschneien.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage und der personellen Situation gibt es in Weinböhla nur einen eingeschränkten Winterdienst. So wird es zumindest im Amtsblatt verkündet. Dabei hat die Kommune durch den vergangenen milden Winter viel Geld gespart. Die Gemeinde bleibt bei ihrem Konzept, wie Bauamtschef Lutz Heinl erklärt. Denn Geld, das für den Winterdienst ausgegeben wird, kann nicht mehr in die Straßenunterhaltung fließen.

Die Verwaltung hat die Straßen nach Wichtigkeit in drei Kategorien unterteilt. Auf dem Rathausplatz (Kategorie eins) wird geräumt und gestreut, ab sechs Zentimeter Schnee werden auch die Straßen im Wohngebiet zwischen Shell-Tankstelle und Penny-Markt geräumt (Kategorie zwei) und für nur beschränkt öffentliche Wege und Plätze ist die Gemeinde nicht zuständig. „Es gab in den vergangenen Jahren noch keine nennenswerten Probleme bezüglich der Kategorie drei. Nach starken Schneefällen wurde auch dort, wo sich Wohngrundstücke befinden, von unserem Bauhof Winterdienst geleistet, nachdem die prioritären Bereiche geräumt waren, was auch künftig so gehandhabt wird“, erklärt Heinl. Sollten erhebliche Probleme bei starkem Schneefall einsetzen und Bürger wären von der Außenwelt abgeschnitten, so könnten sie auch auf die Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr zählen.

So weit soll es natürlich nicht kommen. Und Lutz Heinl hofft, dass der Winter 2016/2017 genauso mild wird, wie der vorherige. Der hat die Gemeinde nur rund 14 000 Euro gekostet – ohne Personalkosten. Seit Anfang des Monats steht der Bauhof in Winterdienstbereitschaft. Im Lager sind 55 Tonnen Streusalz und 20 Tonnen Splitt vorrätig. Der Bauhof führt im Bedarfsfall den Winterdienst mit allen acht zurzeit verfügbaren Mitarbeitern und Einsatzkräften durch.

„Für die Verkehrsflächen am Zentralgasthof und Haltepunkt haben wir ein Fremdunternehmen gebunden“, so Heinl. (SZ/pz)

zur Startseite