Nur eine Genehmigung fehlt noch Der Investor will im April mit der Sanierung des Bahnhofs starten – wenn er darf. Er liebäugelt weiter mit einem dm-Markt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Fassade leuchtet noch – aber im Inneren bröselt die Zwischendecke. Auch das Dach ist undicht. Deshalb sollen die Arbeiten am Bahnhofsgebäude nun starten. Foto: © Matthias Weber Die Fassade leuchtet noch – aber im Inneren bröselt die Zwischendecke. Auch das Dach ist undicht. Deshalb sollen die Arbeiten am Bahnhofsgebäude nun starten. Foto:

Wolfram Zylla kommt aus Gelnhausen in Hessen und hat neben Immobilien in Löbau auch Häuser in Dresden und Erfurt saniert.

Löbau. Wolfram Zylla ist bereit. Die von ihm beauftragten Handwerker sind es auch. Fehlt nur noch die Baugenehmigung für die geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Löbauer Bahnhofsgebäude. „Es geht noch um die Zustimmung des Denkmalschutzes“, klärt der Investor auf, der nicht nur den Bahnhof gekauft hat, sondern auch Flächen rund um das rot-weiße Gebäude herum. Zudem hat er bereits vor Jahren Häuser vis-à-vis dem Bahnhof saniert. Dass er im kommenden Monat mit den Arbeiten starten kann, davon ist er überzeugt. Schließlich hätten ihm Kreis-Mitarbeiter bei einem Vor-Ort-Besichtigungstermin Ende vergangenen Jahres in Aussicht gestellt, dass es im April grünes Licht geben werde.

Die Zeit drängt in der Tat ein bisschen. Nicht so sehr wegen der Pläne, die Zylla selbst mit dem Bau hat. Doch ein Anliegen der Stadt Löbau für den Tag der Sachsen hängt durchaus mit dem Sanierungsfortschritt am Bahnhof zusammen: Die Stadt würde gern das Gebäude als Treffpunkt für die freiwilligen Helfer nutzen. Zylla hat sich bereiterklärt. Allerdings kann er die Türen erst öffnen, wenn er die morbide Zwischendecke saniert hat. Denn die ist das Erste, was gemacht werden muss, weil hier seit Längerem Handlungsbedarf besteht. Stück für Stück müssen 650 Quadratmeter Stahlbeton für diese neue Decke in das Gebäude eingebaut werden. „Wenn wir erst im Mai starten können, wird höchstens der linke Flügel des Gebäudes nutzbar sein“, sagt Zylla.

Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung, die von der Bauaufsicht getroffen werden muss, ist wohl die Gestaltung des Daches, das nach der Zwischendecke saniert werden soll. Wolfram Zylla, der seine Immobilien gern mit alternativen Energiequellen versieht, plant eine Solaranlage auf der Seite des Daches, die man nicht sieht. „Wir haben in Löbau fast so viele Sonnenstunden im Jahr wie in Freiburg, eine gute Ausbeute“, unterstreicht er. Und weil die dazu geplante Dämmung effektiver ist, soll statt des alten Schieferdaches ein anthrazitfarbenes Stehpfalzdach als Hauptdach aufgesetzt werden. Dabei wird das Dach aus vorgefertigten Metallbahnen zusammengesetzt – eine Methode, die seit über 200 Jahren genutzt wird. „Optisch macht das keinen Unterschied und die kleinen Türmchen sollen nach wie vor mit Schiefer gedeckt werden“, erklärt Wolfram Zylla, der mündlich vom Kreis schon das Okay gehört haben will. Vom Landkreis gibt es zu dem aktuell laufenden Verfahren bei der Bauaufsicht keinen Kommentar. Kreis-Sprecherin Marina Michel betonte jedoch, dass das Amt grundsätzlich alle Antragsverfahren zügig bearbeite. 300 000 Euro sollen Zwischendecke und Dach etwa kosten. Das will der Investor auch in diesem Jahr noch erledigt haben. Der Innenausbau – mit neuer Raumaufteilung natürlich – könnte dann im Jahr 2018 kommen.

Und was ist mit den Mietern? Einen Interessenten für das Obergeschoss habe er, sagt Zylla, ohne konkreter werden zu wollen. Er persönlich liebäugele auch nach wie vor mit einer Filiale der Drogeriekette dm. „Dafür brauche ich aber ein zweites, starkes Zugpferd – einen Rewe-Markt zum Beispiel“, ordnet er ein. Im September will er bei der großen Branchenmesse Expo Real in München erneut bei potenziellen Mietern für Löbaus Bahnhof werben. Dort hatte er bereits gute Gespräche – unter anderem mit dm, sagt er.

zur Startseite