Nur eine Brücke interessiert die Stadt Beim Bahngleisausbau müssten vier Brücken nördlich von Großenhain ausgebaut werden – doch nur eine ist wichtig.

Mindestens 4,50 Meter hoch soll die Brücke nach der Sanierung sein, damit auch Landwirtschaftsfahrzeuge mühelos das Nadelöhr zur B 101 passieren können. © Archiv/Anne Hübschmann

Die Durchfahrt ist der Stadt wichtig. Die Brücke „Zur Waage“ in Treugeböhla muss ordentlich ertüchtigt werden, wenn der Hochgeschwindigkeitsausbau der Bahnstrecke kommt. Darauf legt die Stadt Wert, und deshalb nimmt sie auch mehr Aufwand in Kauf. So wird in die Straße eine Grundwasserwanne gebaut, die Pumpe dafür kostet 1000 Euro. Die Stromkosten liegen hier im Jahr bei 200 Euro. Mindestens 4,50 Meter hoch soll die Brücke dann sein, damit auch Landwirtschaftsfahrzeuge mühelos das Nadelöhr zur B 101 passieren können.

Damit entspricht die Stadt den Forderungen von Landwirten aus dem Raum Zabeltitz, die mit ihren Landmaschinen den Tunnel passieren müssen. Die Bauern hatten angemahnt, dass die derzeitige lichte Höhe von 3,93 Meter für die recht sperrige moderne Erntetechnik nicht mehr ausreicht. Die Eisenbahnbrücke stammt aus dem Jahr 1952, und da die Bahn bei einem Brückenneubau das Gleisbett nicht einfach anheben kann, soll die Straße entsprechend tiefer gelegt werden. Das erfordert allerdings die Errichtung einer Grundwasserwanne und eines kleinen Pumpwerkes, um das Wasser bei Starkregen abführen zu können. Da es sich hierbei um ein Änderungsverlangen der Kommune handelt, muss sich Großenhain auch an den Kosten beteiligen, und das wird nicht billig.

Bei geschätzten Gesamtkosten von knapp drei Millionen Euro blieben 1,8 Millionen bei der Stadt hängen. Allerdings werden dafür Fördergelder ausgereicht.

Für die Brücke „Alte Dorfstraße“ in Kleinthiemig hat die Stadt immerhin noch Forderungen: mindestens 4,25 Meter Höhe und auch hier eine Entwässerungswanne. Für die beiden anderen Brücken – Raden und Bornweg Kleinthiemig – hat die Stadt nicht einmal Wünsche. Es handelt sich hier um Feldwege. Eine Rückfrage bei den Landwirten habe ergeben, dass selbst die Bewirtschafter darin kein Problem sehen.

Doch so geräuschlos geht das Thema Brücken dann doch nicht über die Bau-Bühne. Noch immer sind die Zabeltitzer skeptisch, was an ihrer wichtigsten Einflugschneise – der Kreisstraße – nun wird. Fakt ist, dass es an Tempo-200-Strecken keine bahngleichen Übergänge geben darf. Der erst neu sanierte Bahnübergang verschwindet also definitiv. Doch hat die Bahn tatsächlich vergessen, diese wichtige Brücke zu planen, wie Stadtbaudirektor Tilo Hönicke seit Wochen gebetsmühlenartig öffentlich vermutet? Nicht einmal alle Stadträte glauben das. Eine Antwort von der Bahn gibt es auch nicht, nicht einmal eine Zusage zum Forum am 11. November.

