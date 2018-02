Nur ein verkaufsoffner Sonntag Der Glashütter Stadtrat hat die Öffnung nur eines Sonntages in diesem Jahr beschlossen.

Am Sonntag, dem 2. Dezember, wird es in Glashütte einen verkaufsoffenen Sonntag geben. © Uwe Soeder

Glashütte. In der Uhrenstadt wird es in diesem Jahr nur einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Darauf verständigte sich der Glashütter Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag. Demnach können die Geschäfte am 2. Dezember zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. Anlass ist der Weihnachtsmarkt, der an diesem ersten Adventswochenende in Glashütte stattfinden wird.

Das Tourismusbüro hatte vorgeschlagen, dass die Geschäfte auch am 20. Mai anlässlich des Stadtfestes öffnen sollten. „Dies ist jedoch nicht möglich“, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler. Denn dieser Tag sei Pfingstsonntag, und nach sächsischem Recht sei eine Ladenöffnung an diesem Tage nicht möglich. Weitere Vorschläge habe es nicht gegeben. Deshalb gibt es nur einen verkaufsoffenen Sonntag. (SZ/mb)

