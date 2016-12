Bogenschießen Nur ein Sieg aus sieben Spielen Nach dem zweiten Spieltag der Regionalligasaison kehren die Döbelner Bogenschützen mit einem durchwachsenen Ergebnis aus Rostock zurück.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Nach dem zweiten Spieltag der Regionalligasaison kehren die Döbelner Bogenschützen mit einem durchwachsenen Ergebnis aus Rostock zurück. In sieben Begegnungen fuhr das Döbelner Team bestehend aus Silke Bertram, Yvette Gieseke, Anne Eichhorn und Christoph Windler lediglich einen Sieg ein. Dieser gelang mit 7:3 gegen die zweite Vertretung der Blankenfelder Bogenschützen. Die Döbelner bleiben damit weiter Tabellenletzter.

Trotz der mageren Ergebnisse war eine Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Wettkampftag zu erkennen. Diese muss in den kommenden zwei Regionalliga-Spieltagen weiter ausgebaut und das Potenzial zur richtigen Zeit eingesetzt werden. Mit voller Zuversicht folgt am 15. Januar 2017 die dritte Runde der Ligasaison in Berlin, bei der das Döbelner Team versucht, den verlorenen Boden gutzumachen. (DA/ae)

