Nur ein Sieg Die C-Junioren des Döbelner SC haben ihr Heimspiel gewonnen. Für die A- und B-Junioren setzt es aber Auswärtsniederlagen.

Die C-Junioren des Döbelner SC (blaue Trikots) verbuchten einen 2:1-Sieg gegen Kickers Markkleeberg. © Dietmar Thomas

Landesklasse A-Junioren Mitte

Die A-Junioren des Döbelner SC mussten in Oederan eine blamable 0:5-Niederlage einstecken. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr kritikwürdig. Obwohl stark ersatzgeschwächt und nur mit elf Spielern angereist, fehlte der Wille zum Kampf und Sieg. „Das Leistungsgefälle in der Mannschaft war an diesen Tag zu groß, um dem Gastgeber Paroli bieten zu können. Ein bis zwei Leistungsträger können immer ausfallen, aber deshalb muss nicht gleich die gesamte Mannschaft resignieren“, so die DSC-Trainer.

Landesklasse B-Junioren Nord

Keine gute Leistung zeigten die B-Junioren des Döbelner SC bei der Spielvereinigung Canitz/Strehla/Riesa. Das Spiel ging 2:4 verloren. Zwar gingen die Gäste durch Max Frost in Führung, doch dieser Treffer brachte keine Ruhe in ihr Spiel. Kurz nach der Führung kassierte der DSC den Ausgleich und geriet noch vor dem Pausenpfiff in Rückstand. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Döbelner, konnten aber nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

Landesklasse C-Junioren Nord

Die C-Junioren des Döbelner SC behaupten mit dem 2:1-Sieg gegen Kickers Markkleeberg den zweiten Tabellenplatz. Wie schon im Hinspiel lieferten sich die beiden Mannschaften eine interessante und intensiv geführte Begegnung. Dabei mussten die Döbelner einige Ausfälle kompensieren. Der DSC ging mit hohem Einsatz und großer Leidenschaft in den Zweikämpfen zu Werke. Torchancen blieben zunächst Mangelware, doch nach zwanzig Minuten belohnten sich die Döbelner für ihr gut organisiertes Spiel. Nach einer schönen Kombination legte Vincent Karnatz für Kenny Pittroff auf und der traf zum 1:0. Keine fünf Minuten später legte der DSC nach. Sidney Winkler marschierte über die rechte Außenbahn Richtung Grundlinie und legte auf Karnatz, der zum 2:0 einschob. In der zweiten Hälfte sorgten die Gäste mehrmals für Gefahr, doch mehr als der Anschlusstreffer gelang ihnen nicht. „Ein gutes Spiel unserer Jungs, die die taktischen Vorgaben gut umsetzten“, lobten die Trainer Thomas Henschel und Tino Liebmann. (DA/dsc/fk)

